Özcan Deniz'in Kardeşleriyle Arasının Neden Bozulduğu Ortaya Çıktı! İşin İçinde Büyük Para İddiası Var!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile kardeşleri arasındaki aile krizinin perde arkası ortaya çıktı! Bir gün önce sosyal medya hesaplarının elinden alındığını söyleyen Deniz’in vergi kaçırma, zimmete para geçirme ve şirketi boşaltma iddialarıyla mahkemelik olduğu öne sürüldü. İddiaya göre Özcan Deniz, milyon dolarlık evleri eşi Samar Dadgar’ın ailesinin üzerine yaptı. Bu olay sonrası ipler tamamen koptu, Kuşadası'ndaki kardeşleri ülkeyi terk etti ve anneleri büyük bir üzüntü yaşadı. Kardeşler arasındaki büyük kavganın detayları magazin gündemine bomba gibi düştü!