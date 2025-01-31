Özcan Deniz'in Kardeşleriyle Arasının Neden Bozulduğu Ortaya Çıktı! İşin İçinde Büyük Para İddiası Var!
Özcan Deniz'in Kardeşleriyle Arasının Neden Bozulduğu Ortaya Çıktı! İşin İçinde Büyük Para İddiası Var!
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile kardeşleri arasındaki aile krizinin perde arkası ortaya çıktı! Bir gün önce sosyal medya hesaplarının elinden alındığını söyleyen Deniz’in vergi kaçırma, zimmete para geçirme ve şirketi boşaltma iddialarıyla mahkemelik olduğu öne sürüldü. İddiaya göre Özcan Deniz, milyon dolarlık evleri eşi Samar Dadgar’ın ailesinin üzerine yaptı. Bu olay sonrası ipler tamamen koptu, Kuşadası'ndaki kardeşleri ülkeyi terk etti ve anneleri büyük bir üzüntü yaşadı. Kardeşler arasındaki büyük kavganın detayları magazin gündemine bomba gibi düştü!
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Başarılı oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz bir süredir yalnızca projeleriyle değil, ailesiyle yaşadığı büyük gerilimle de gündemde.
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Kızıl Goncalar dizisinde Dr. Levent Alkanlı rolüyle izlediğimiz ünlü sanatçının ağabeyi Ercan Deniz ile tamamen bağlarını kopardığı ortaya çıkmıştı. Ancak asıl bomba kardeşlerin arasındaki dava ile patladı!
Ece Erken'in bir TV programındaki açıklamalarına göre Ercan Deniz, Özcan Deniz’i vergi kaçırmak, haksız kazanç sağlamak ve şirketi boşaltmak ile suçluyor.
Olayın fitilini ateşleyen en büyük iddia ise Özcan Deniz’in milyon dolarlık evleri eşi Samar Dadgar’ın ailesinin üzerine yaptığı oldu.
Ercan Deniz’in Müge Anlı’nın canlı yayınında kardeşine üstü kapalı göndermeler yaptığı bir video paylaşmasının ardından, Özcan Deniz resti çekmiş ve sadece ağabeyiyle değil, tüm ailesiyle bağlarını koparmıştı.
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Olaylar burada da bitmedi! Geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz, X ve YouTube hesaplarına el konulduğunu açıklamıştı.
Şimdi ise kardeşlerden bazılarının ülkeyi terk ettiği, annelerinin ise yaşananlardan ötürü perişan olduğu iddia ediliyor. Öte yandan Özcan Deniz Instagram’da yılan videosu paylaşarak abisine olay bir göndermede bulundu!
Kardeşler arasındaki kriz derinleşirken, magazin dünyası bu olaylı ayrılığı konuşmaya devam ediyor. Özcan Deniz cephesinden gelecek yeni açıklamalar merak konusu!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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