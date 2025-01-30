Her Paylaşımı Olay! Seda Sayan ve Çağlar Ökten'den Komşuda Aşk Dolu Paylaşım
Her Paylaşımı Olay! Seda Sayan ve Çağlar Ökten'den Komşuda Aşk Dolu Paylaşım
Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile Yunanistan’da aşk tazeledi! Romantik paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren çift bu kez de mutluluklarını gözler önüne serdi. Seda Sayan’ın “Sevgilim” notuyla paylaştığı kare sosyal medyada büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz günlerde 62. yaşını kutlayan ünlü isim enerjisiyle zamana meydan okuyor. İşte Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in Yunanistan tatilinden aşk dolu karesi...
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Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan’ın eşiyle romantik pozlarını sık sık paylaştığını biliyorsunuz! Mutluluklarını her fırsatta gözler önüne seren ünlü çift bu kez rotayı Yunanistan’a çevirdi.
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Nisan 2022’de nikah masasına oturan Seda Sayan ve kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten tatilden karelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Özellikle Seda Sayan’ın “Sevgilim” notuyla yaptığı paylaşım takipçilerinden büyük beğeni topladı.👇
Çiftin Yunanistan’daki romantik anları sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, tatilden yeni kareler gelip gelmeyeceği ise merak konusu!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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