onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Her Paylaşımı Olay! Seda Sayan ve Çağlar Ökten'den Komşuda Aşk Dolu Paylaşım

Her Paylaşımı Olay! Seda Sayan ve Çağlar Ökten'den Komşuda Aşk Dolu Paylaşım

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.01.2025 - 17:49

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile Yunanistan’da aşk tazeledi! Romantik paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren çift bu kez de mutluluklarını gözler önüne serdi. Seda Sayan’ın “Sevgilim” notuyla paylaştığı kare sosyal medyada büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz günlerde 62. yaşını kutlayan ünlü isim enerjisiyle zamana meydan okuyor. İşte Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in Yunanistan tatilinden aşk dolu karesi...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan’ın eşiyle romantik pozlarını sık sık paylaştığını biliyorsunuz! Mutluluklarını her fırsatta gözler önüne seren ünlü çift bu kez rotayı Yunanistan’a çevirdi.

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan’ın eşiyle romantik pozlarını sık sık paylaştığını biliyorsunuz! Mutluluklarını her fırsatta gözler önüne seren ünlü çift bu kez rotayı Yunanistan’a çevirdi.

Nisan 2022’de nikah masasına oturan Seda Sayan ve kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten tatilden karelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Nisan 2022’de nikah masasına oturan Seda Sayan ve kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten tatilden karelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Özellikle Seda Sayan’ın “Sevgilim” notuyla yaptığı paylaşım takipçilerinden büyük beğeni topladı.👇

Özellikle Seda Sayan’ın “Sevgilim” notuyla yaptığı paylaşım takipçilerinden büyük beğeni topladı.👇

Çiftin Yunanistan’daki romantik anları sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, tatilden yeni kareler gelip gelmeyeceği ise merak konusu!

Çiftin Yunanistan’daki romantik anları sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, tatilden yeni kareler gelip gelmeyeceği ise merak konusu!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın