İkinci Kez Baba Olan Soner Sarıkabadayı'nın Oğlunun İsmi de Belli Oldu!
İkinci Kez Baba Olan Soner Sarıkabadayı'nın Oğlunun İsmi de Belli Oldu!
Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı! 2020 yılında evlendiği Kolombiyalı eşi Madelein Lopez Camelo ile ikinci çocuklarını kucaklarına aldı. Çiftin yeni doğan oğlunun ismi de belli oldu.
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Biliyorsunuz Şarkıcı Soner Sarıkabadayı 2015 yılında Tarifi Zor adlı şarkısının klibinde tanıştığı Kolombiyalı Madelein Lopez Camelo ile aşk yaşamaya başlamıştı.
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Bu büyük aşk 2020 yılında evlilikle taçlanmış, çift 2021’de ilk oğulları Hasan Matias’ı kucağına almıştı. Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu.
Mutlu haberi sosyal medya hesabından paylaşan Sarıkabadayı sevincini şu sözlerle dile getirdi: “Ailemize hoş geldin, sefalar getirdin. Allah’ıma şükürler olsun” Bir erkek çocukları daha dünyaya gelen çift bebeklerine Ali Gabriel adını verdi.
Sarıkabadayı’nın hayranları bu güzel haber karşısında çifti tebrik yağmuruna tuttu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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