Domuz Gribi Olan Tanyeli'den Üzen Haber! ''Canımın Derdine Düştüm'' Diyerek Dua İstedi
Domuz Gribi Olan Tanyeli'den Üzen Haber! ''Canımın Derdine Düştüm'' Diyerek Dua İstedi
Kanserle mücadelesine devam eden ünlü oryantal Tanyeli domuz gribine yakalandı. Hastanede tedavi görürken ziyaretçi akınına uğrayan Tanyeli durumunun ağırlaşması üzerine karantinaya alındı. Daha önce sosyal medya hesabından ziyaret yasağına dikkat çeken ünlü isim son olarak takipçilerinden dua istedi. “Canımın derdine düştüm” diyen Tanyeli ağır ilaç tedavisi gördüğünü belirtti.
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Bir döneme damgasını vuran ünlü oryantal Tanyeli, pankreas kanseriyle mücadelesine devam ederken yeni bir sağlık sorunu ile karşı karşıya kaldı.
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Hastanede tedavi gördüğü süreçte birçok ünlü ismin ve yakın dostunun ziyaretine gelen Tanyeli sosyal medya hesabından sık sık bu anları paylaşarak sevenlerini bilgilendiriyordu.
Ancak ziyaretlerin artmasıyla birlikte enfeksiyon riskiyle karşı karşıya kalan ünlü isim geçtiğimiz günlerde takipçilerine ve sevenlerine önemli bir uyarıda bulunmuştu. Doktorlarının kesin bir ziyaret yasağı koyduğunu belirten Tanyeli, “Ailem dışında kimseyi kabul edemiyorum, mahcup oluyorum” diyerek ziyaretçilere seslenmişti.
Ancak bu uyarılarına rağmen ziyaret trafiğinin devam etmesi ünlü dansçının sağlığını olumsuz etkiledi. Tanyeli, yeni bir paylaşım yaparak domuz gribine yakalandığını duyurdu. “Canımın derdine düştüm, karantinadayım, çok ağır ilaçlar alıyorum” ifadelerini kullanan ünlü isim hayranlarından ve sevenlerinden dua istedi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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