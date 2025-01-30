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"İçim Yanar" ile Zirveye Çıkan Gassal Dizisinin Yıldızı Şahin Kendirci'den Olay Yaratacak Ferdi Tayfur Yorumu!

"İçim Yanar" ile Zirveye Çıkan Gassal Dizisinin Yıldızı Şahin Kendirci'den Olay Yaratacak Ferdi Tayfur Yorumu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.01.2025 - 12:45

Gassal dizisindeki şarkı performansıyla büyük beğeni toplayan Şahin Kendirci açıklamalarıyla dikkat çekti. Ünlü isim Ferdi Tayfur’un vefatına dair konuşarak duygulandırdı. İçim Yanar şarkısına çok güvendiğini belirten genç yetenek, arabesk müziğe olan sevgisini bir kez daha dile getirdi. “Ferdi Baba arabeskin kralıdır, onu unutturmayacak bir iş yaptığımızı düşünüyorum.” dedi.

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Şahin Kendirci’yi hepimiz Yetenek Sizsiniz Türkiye’den tanıyoruz.

Şahin Kendirci’yi hepimiz Yetenek Sizsiniz Türkiye’den tanıyoruz.

Ardından Müslüm Gürses’in hayatını anlatan sinema filminde efsane sanatçının çocukluğunu canlandırarak büyük ilgi görmüştü.

Ardından Müslüm Gürses’in hayatını anlatan sinema filminde efsane sanatçının çocukluğunu canlandırarak büyük ilgi görmüştü.

Son olarak Gassal dizisinde seslendirdiği Ferdi Tayfur’un İçim Yanar şarkısıyla tüm Türkiye’nin yüreğine taht kurdu. Genç şarkıcı katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Son olarak Gassal dizisinde seslendirdiği Ferdi Tayfur’un İçim Yanar şarkısıyla tüm Türkiye’nin yüreğine taht kurdu. Genç şarkıcı katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dizide seslendirdiği arabesk parçalarla büyük çıkış yakalayan Şahin Kendirci İçim Yanar şarkısı hakkında şunları söyledi:

Dizide seslendirdiği arabesk parçalarla büyük çıkış yakalayan Şahin Kendirci İçim Yanar şarkısı hakkında şunları söyledi:

“İçim Yanar’a çok güveniyordum. Hem Ferdi Babanın böyle bir şarkıyı ülkeye bildiriyor olması, biliniyor olması hem de benim ağzımdan hiçbir kötü eleştiri almadan onların yüreklerine girmek çok kıymetli bir şey.”

“İçim Yanar’a çok güveniyordum. Hem Ferdi Babanın böyle bir şarkıyı ülkeye bildiriyor olması, biliniyor olması hem de benim ağzımdan hiçbir kötü eleştiri almadan onların yüreklerine girmek çok kıymetli bir şey.”
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Ferdi Tayfur’un vefatı hakkında da konuşan Kendirci, ''Ferdi Tayfur’un vefatı diziden 1 hafta sonra oldu. Bu Allah’ın bir denklemi. İşi yaptık, iş patladı sonra Ferdi Baba rahmetli oldu. ''

Ferdi Tayfur’un vefatı hakkında da konuşan Kendirci, ''Ferdi Tayfur’un vefatı diziden 1 hafta sonra oldu. Bu Allah’ın bir denklemi. İşi yaptık, iş patladı sonra Ferdi Baba rahmetli oldu. ''

"Bence bunu hiç kimse tatsız bir yorum yapmamalı çünkü bizimle alakalı olan bir şey değil Allah’ın bir denklemi bu. Ferdi Babamızı unutturmayacak bir iş yaptığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Bence bunu hiç kimse tatsız bir yorum yapmamalı çünkü bizimle alakalı olan bir şey değil Allah’ın bir denklemi bu. Ferdi Babamızı unutturmayacak bir iş yaptığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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