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Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılmıştı! "Psikolojim Bozuluyordu": Dilan Polat Gelişmeyi Duyurdu

Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılmıştı! "Psikolojim Bozuluyordu": Dilan Polat Gelişmeyi Duyurdu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.01.2025 - 11:22

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, hakkındaki adli kontrol kararının kaldırıldığını duyurdu! “Mutluluktan ağladım” diyen Polat psikolojisinin bozulduğunu itiraf etti. Kardeşi Sıla Doğu ile çekilen tartışmalı görüntülerin ardından gözaltına alınan ikili adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Mahkeme haftada üç gün imza verme zorunluluğunu resmen kaldırdı!

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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkındaki adli kontrol kararının kaldırıldığını duyurdu.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkındaki adli kontrol kararının kaldırıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz aylarda kardeşi Sıla Doğu ile bir eğlence mekanında çekilen görüntüleri nedeniyle “hayasızca hareketler” suçlamasıyla gözaltına alınan Polat ve Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Geçtiğimiz aylarda kardeşi Sıla Doğu ile bir eğlence mekanında çekilen görüntüleri nedeniyle “hayasızca hareketler” suçlamasıyla gözaltına alınan Polat ve Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Mahkeme tarafından verilen haftada üç gün karakolda imza atma zorunluluğu bugün itibarıyla kaldırıldı.

Mahkeme tarafından verilen haftada üç gün karakolda imza atma zorunluluğu bugün itibarıyla kaldırıldı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Dilan Polat yaşadığı mutluluğu şu sözlerle ifade etti: ''Mutluluktan ağladım. Karakola her girdiğimde psikolojim bozuluyordu. Haftanın 3 günü, dile kolay, gidip imza atıyordum. Biliyorsunuz kız kardeşimle olan videodan ötürüydü.'!

Instagram hesabından paylaşım yapan Dilan Polat yaşadığı mutluluğu şu sözlerle ifade etti: ''Mutluluktan ağladım. Karakola her girdiğimde psikolojim bozuluyordu. Haftanın 3 günü, dile kolay, gidip imza atıyordum. Biliyorsunuz kız kardeşimle olan videodan ötürüydü.'!

''Çok üzülüyordum. İmzalarımız kalktı. Adalet gerçekten tecelli ediyor. Çok mutluyum, nazar değmesin. Daha güzel, daha mutlu hep böyle iyi haberler alabilmek umuduyla inşallah.''

''Çok üzülüyordum. İmzalarımız kalktı. Adalet gerçekten tecelli ediyor. Çok mutluyum, nazar değmesin. Daha güzel, daha mutlu hep böyle iyi haberler alabilmek umuduyla inşallah.''
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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