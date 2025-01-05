"Sakın Anlatma": Dilan Polat Koğuş Arkadaşı Seçil Erzan'ın Kendisini Bizzat Tembihlediğini Açıkladı!
"Sakın Anlatma": Dilan Polat Koğuş Arkadaşı Seçil Erzan'ın Kendisini Bizzat Tembihlediğini Açıkladı!
Geçtiğimiz yıl kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat o dönemler Seçil Erzan ile aynı koğuşta kalmıştı. Tahliye olduğu gibi eski yaşantısına dönen fenomen yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Seçil Erzan'la ilgili açıklamalarda bulunan Polat tahliye olmadan önce tembihlendiğini anlattı.
İçerde birlikte dua ettiklerini ve zikir çektiklerini söyleyen Dilan Polat, bakın Seçil Erzan'dan hangi şifa duasını öğrenmiş...
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4 Kasım 2023 tarihinde kara para aklama, vergi kaçıma ve yasa dışı bahis suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat geçtiğimiz aylarda çıkan ara kararla tahliye edilmişlerdi.
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Şatafatlı hayatlarının her dakikasını gözümüze sokan ikilinin tartışma yaratan tahliyeleri sonrası eski yaşantılarına geri dönüp, sosyal medyayı daha aktif kullanmaları ayrı bir göze batar oldu.
Her paylaşımıyla ayrı bir olay olan Dilan Polat bu sefer de bir süre koğuş arkadaşı olan Seçil Erzan'la ilgili açıklamalarda bulundu.
Instagram hesabından yüksek fon vaadiyle aralarında Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera gibi ünlü futbolcuların da bulunduğu 30’dan fazla kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan ve hakkında 216 yıla kadar hapis cezası istenen eski Denizbank müdürü Seçil Erzan'ın kendisini bizzat tembihlediğini söyledi.
Aynı koğuşta kaldıkları dönemde arkadaş olduklarını aktaran Dilan Polat, yaptığı son paylaşımında Seçil Erzan ile birlikte dua ettiklerini ve zikir çektiklerini söyledi.
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Erzan'ın kendisine pek çok şey öğrettiğini belirten Dilan Polat, "Biz aynı koğuşta kalıyorduk. Unuttum, her gün bana hatırlatırdı. İyi bir kızdı, Allah yar ve yardımcısı olsun" diyerek devam etti:
"Ondan çok bahsetmemi istemiyordu, çıkarken bizzat tembihlemişti. Orada yaşanan orada kalır!"
O anları da buradan izleyebilirsiniz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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Seçil Erzan'a yazık oldu. fatih terim denen mafya yaktı herkesi.