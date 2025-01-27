Dilan ve Engin Polat’tan Tüp Bebek Kararı! Takipçisinin ''İkiz'' Yorumuna Verdiği Yanıt Gündem Oldu
Dilan ve Engin Polat’tan Tüp Bebek Kararı! Takipçisinin ''İkiz'' Yorumuna Verdiği Yanıt Gündem Oldu
Dilan Polat ve Engin Polat çifti tüp bebek tedavisine başladıklarını duyurdu. Dilan Polat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tedaviye dair ilk mesajını verirken bir takipçisinin yorumu dikkat çekti. Polat’ın esprili yanıtı ise gündem oldu. İşte detaylar…
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Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Dilan Polat bu kez tüp bebek tedavisine başladığı haberiyle dikkat çekti.
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Polat, Instagram hesabından eşi ile birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaşarak “Güzellikler bizimle olsun kocam. Bugünün anısına kalsın” notunu düştü.
Paylaşım kısa sürede yorum yağmuruna tutulurken, bir takipçisinin “Tabii ki biliyoruz tüp bebek tedavisi başlangıcı, hakkınızda hayırlı olsun hatta ikiz olsun” yorumu dikkat çekti.
Dilan Polat bu yoruma kayıtsız kalamadı ve “Aşkım abarttın, ikiz yapamam. Tekiz bile düşün düşün durdum. Yarıda bırakmam inşallah” diyerek esprili bir yanıt verdi.
Öte yandan Dilan Polat bir önceki gün ağlayarak çektiği videoda yaptığı paylaşımlarda 'reklam' ibaresi kullanmaması nedeniyle ceza kesildiğini, bunların nasıl ödeneceğini ise bilmediklerini söylemişti.
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Dilan Polat'ın sık sık maddi durumlarının olmadığını belirtmesine rağmen sosyal medya hesabından lüks yaşamını paylaşması takipçileri arasında merak konusu olmaya devam ediyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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