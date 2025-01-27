Zehra Çilingiroğlu ve Sevgilisi Mürsel Kaya Doğum Günü Davetine Damga Vurdu!
Zehra Çilingiroğlu ve Sevgilisi Mürsel Kaya Doğum Günü Davetine Damga Vurdu!
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu, sevgilisi Mürsel Kaya’yla ilk kez bir davette görüntülendi. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizlerinin doğum günü partisine katılan çift, samimi halleriyle dikkat çekti. Zehra’nın mutluluğu yüzünden okunurken, çiftin uyumu beğeni topladı.
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Zehra Çilingiroğlu sevgilisi Mürsel Kaya’yla bir davette görüntülendi.
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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikiz bebeklerinin ilk yaş günü partisine katılan genç çift samimi ve keyifli halleriyle dikkat çekti.
Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan çift geçtiğimiz yaz Çeşme’de tatil yapmış ve görüntülenmemek için ise adeta akla karayı seçmişti.
Akşam da Alaçatı sokaklarında yürüyüşteyken yine objektiflere yakalanan Zehra Çilingiroğlu ve Mürsel Kaya kameraları fark edince şaşırmış ve kalabalık arasından yürüyerek uzaklaşmıştı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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