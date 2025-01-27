Kızına Doğum Günü Partisi Yapan Şevket Çoruh Arka Sokaklar'ın 700. Bölüme Dair de O Bombayı Açıkladı!
Kızına Doğum Günü Partisi Yapan Şevket Çoruh Arka Sokaklar'ın 700. Bölüme Dair de O Bombayı Açıkladı!
Şevket Çoruh ve eşi Özge Turna kızları Turna’nın doğum gününü Emaar’daki Playland Eğlence Merkezi’nde kutladı. Özel güne çiftin yakın dostları da katıldı. Arka Sokaklar dizisinin 700. bölümünü çektiklerini açıklayan Çoruh, 19 yıldır süren dizinin başarısını kutladı. Ünlü oyuncu kızının kendisini ekranda izleyip izlemediği sorusuna da yanıt verdi.
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Ünlü oyuncu Şevket Çoruh, kızı Turna’nın doğum gününü unutulmaz bir partiyle kutladı. Çoruh ve eşi Özge Turna bu özel gün için Emaar’da bulunan Playland Eğlence Merkezi’ni tercih etti.
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Neşeli anların yaşandığı partide çiftin yakın dostları ve aileleri de yer aldı. Etkinlikte basın mensuplarıyla sohbet eden Şevket Çoruh, rol aldığı Arka Sokaklar dizisinin başarısını da paylaştı.
19 yıldır devam eden ve ekranların fenomen yapımları arasına giren dizinin 700. bölüm çekimlerini tamamladıklarını ifade eden oyuncu, “Özel bir bölüm. Çekimlerin yarısını İstanbul’da, diğer yarısını ise şehir dışında yaptık.” dedi.
Bir gazetecinin “Kızınız Turna diziyi izliyor mu?” sorusuna ise Çoruh, “Şu an televizyon izlemiyor.” yanıtını verdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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