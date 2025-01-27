Tam Tamına 2.77 Milyar Dolar! Sahip Olduğu Servetle Dünyanın En Zengin Sanatçısı Unvanını Kazandı

2022'deki tartışmalı açıklamaları, markalarla olan iş birliklerinin sona ermesine neden oldu ve serveti 400 milyon dolara kadar geriledi. Ancak moda ve müzik sektörlerindeki yatırımlarıyla hızlı bir toparlanma sürecine girerek yeniden yükselişe geçti.