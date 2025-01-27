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Tam Tamına 2.77 Milyar Dolar! Sahip Olduğu Servetle Dünyanın En Zengin Sanatçısı Unvanını Kazandı

Tam Tamına 2.77 Milyar Dolar! Sahip Olduğu Servetle Dünyanın En Zengin Sanatçısı Unvanını Kazandı

Kanye West
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.01.2025 - 14:40

2025 yılına girerken Kanye West, 2.77 milyar dolarlık servetiyle 'dünyanın en zengin sanatçısı' unvanını aldı. Geçtiğimiz yıllarda yaşadığı finansal zorluklara rağmen, müzik ve moda dünyasındaki başarılı yatırımlarıyla yeniden zirveye çıkmayı başardı.

İşte detaylar...

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Şarkılarıyla ve çıkışlarıyla sık sık gündem olan Kanye West'i hepimiz tanıyoruz.

Şarkılarıyla ve çıkışlarıyla sık sık gündem olan Kanye West'i hepimiz tanıyoruz.

2025’e girildiğinde, rapçi Kanye West servetini 2.77 milyar dolar olarak açıkladı ve "dünyanın en zengin sanatçısı" unvanını kazandı.

2025’e girildiğinde, rapçi Kanye West servetini 2.77 milyar dolar olarak açıkladı ve "dünyanın en zengin sanatçısı" unvanını kazandı.

Kanye West, 2021'de Kim Kardashian ile boşanmasının ardından finansal kayıplar yaşamaya başladı

Kanye West, 2021'de Kim Kardashian ile boşanmasının ardından finansal kayıplar yaşamaya başladı

2022'deki tartışmalı açıklamaları, markalarla olan iş birliklerinin sona ermesine neden oldu ve serveti 400 milyon dolara kadar geriledi. Ancak moda ve müzik sektörlerindeki yatırımlarıyla hızlı bir toparlanma sürecine girerek yeniden yükselişe geçti.

Kanye West’in serveti, geçen yılın en zengin sanatçısı unvanını elinde tutan Jay-Z’nin 2.5 milyar dolarlık servetini geride bıraktı. Listenin diğer isimleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Kanye West’in serveti, geçen yılın en zengin sanatçısı unvanını elinde tutan Jay-Z’nin 2.5 milyar dolarlık servetini geride bıraktı. Listenin diğer isimleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Taylor Swift: 1.7 milyar dolar

Rihanna: 1.6 milyar dolar

Bruce Springsteen: 1.1 milyar dolar

Jimmy Buffett: 1 milyar dolar

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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