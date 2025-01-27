Kızgın Yağa Neden Su Dökülmemeli? Olası Bir Yangında Ne Yapılmalı?

Sabah’ta yer alan bir habere göre, Grand Kartal Otel’deki yangının sebebinin kahvaltı hazırlıkları sırasında pleyt ızgarada bulunan kızgın yağın alev alması olduğu ortaya çıktı. Yangına müdahale eden çalışanlar, su dökerek alevleri söndürmeye çalışsa da bu yanlış müdahale alevlerin daha da yayılmasına neden oldu.

Peki, kızgın yağa su dökmek neden tehlikelidir? Bu tür yangınlarda nasıl doğru bir müdahalede bulunabilirsiniz? İşte tüm detaylar...