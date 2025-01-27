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Kızgın Yağa Neden Su Dökülmemeli? Olası Bir Yangında Ne Yapılmalı?

Kızgın Yağa Neden Su Dökülmemeli? Olası Bir Yangında Ne Yapılmalı?

yangın
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.01.2025 - 09:56

Sabah’ta yer alan bir habere göre, Grand Kartal Otel’deki yangının sebebinin kahvaltı hazırlıkları sırasında pleyt ızgarada bulunan kızgın yağın alev alması olduğu ortaya çıktı. Yangına müdahale eden çalışanlar, su dökerek alevleri söndürmeye çalışsa da bu yanlış müdahale alevlerin daha da yayılmasına neden oldu.

Peki, kızgın yağa su dökmek neden tehlikelidir? Bu tür yangınlarda nasıl doğru bir müdahalede bulunabilirsiniz? İşte tüm detaylar...

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Bolu Kartalkaya'da çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği elim yangının sebebi belli oldu.

Bolu Kartalkaya'da çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği elim yangının sebebi belli oldu.

Sabah’ta yer alan habere göre; Grand Kartal Otel'de kahvaltı hazırlıkları sırasında pleyt ızgaradaki kızgın yağ alev aldı. Mutfak çalışanlarının su dökerek yaptığı yanlış müdahale sonrası alevlerin yayıldığı ortaya çıktı.

Kızgın Yağa Neden Su Dökülmemeli?

Kızgın Yağa Neden Su Dökülmemeli?

Kızgın yağa su dökmek, mutfakta ciddi kazalara yol açabilecek tehlikeli bir durumdur. Bunun sebebi, yağ ve suyun fiziksel özelliklerinden kaynaklanan bir tepkimeye dayanır.

Kızgın Yağa Su Dökülürse Ne Olur?

Kızgın Yağa Su Dökülürse Ne Olur?

Kızgın yağın sıcaklığı genellikle 160-200°C civarındadır. Suyun kaynama noktası ise sadece 100°C’dir. Bu sıcaklıktaki yağla su temas ettiğinde, su anında buharlaşır ve hacmi 1700 katına kadar genişler. Bu hızlı buharlaşma, yağı yukarı doğru fırlatır ve çevreye sıçramasına neden olur.

Yağın sıçraması ciltte üçüncü derece yanıklara yol açabileceği gibi mutfakta yangına da neden olabilir. Eğer yağın sıcaklığı 250°C’ye ulaşmışsa ve alev almışsa, su dökmek alevlerin daha da büyümesine yol açar. Suyun yağı küçük damlacıklar hâline getirerek etrafa yayması, yangını kontrol altına almayı zorlaştırır.

Kızgın Yağ Yangınlarında Su Kullanılmamalı

Kızgın Yağ Yangınlarında Su Kullanılmamalı

Alev almış bir yağa su dökmek yangını daha da büyütür. Bunun yerine şu yöntemleri kullanabilirsiniz:

  • Tencerenin Kapağını Kapatın: Oksijeni kesmek, yangını söndürmenin en hızlı yoludur.

  • Yangın Söndürücü veya Battaniyesi Kullanın: Mutfakta yangın söndürme ekipmanlarını bulundurmak büyük bir avantajdır.

  • Profesyonel Yardım Alın: Yangın büyürse vakit kaybetmeden itfaiyeyi arayın.

Kızgın Yağla Çalışırken Nelere Dikkat Edilmeli?

  • Yağ kızarken tencerenin yakınında su dolu kaplar bulundurmayın.

  • Tavanın kontrolsüz şekilde aşırı ısınmasına izin vermeyin.

  • Yağ sıçramasına karşı fırın eldiveni veya uzun saplı mutfak gereçleri kullanın.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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