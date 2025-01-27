Kızgın Yağa Neden Su Dökülmemeli? Olası Bir Yangında Ne Yapılmalı?
Kızgın Yağa Neden Su Dökülmemeli? Olası Bir Yangında Ne Yapılmalı?
Sabah’ta yer alan bir habere göre, Grand Kartal Otel’deki yangının sebebinin kahvaltı hazırlıkları sırasında pleyt ızgarada bulunan kızgın yağın alev alması olduğu ortaya çıktı. Yangına müdahale eden çalışanlar, su dökerek alevleri söndürmeye çalışsa da bu yanlış müdahale alevlerin daha da yayılmasına neden oldu.
Peki, kızgın yağa su dökmek neden tehlikelidir? Bu tür yangınlarda nasıl doğru bir müdahalede bulunabilirsiniz? İşte tüm detaylar...
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Kızgın Yağa Neden Su Dökülmemeli?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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