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Bolu Kartalkaya Yangınında 15 Kişiyi Kurtaran Kahraman Doktor

Bolu Kartalkaya Yangınında 15 Kişiyi Kurtaran Kahraman Doktor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.01.2025 - 10:06

Geçtiğimiz günlerde popüler kış turizmi destinasyonlarından Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın tüm ülkeyi yasa boğdu. İhmaller zinciri ve alınmayan önlemler nedeniyle 78 vatandaşın öldüğü feci kazada daha fazla can kaybı olmasını önleyen fedakar insanlar da oldu. Adana Başkent Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Prof. Dr. Emre Durdağ da eşi ve iki çocuğuyla gittiği otelde pek çok kişiyi kurtardı.

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Bolu Kartalkaya yangınında yangın merdiveninin olmaması, güvenlik önlemlerinin alınmaması sıradan görülebilecek bir mutfak kazasını bir faciaya çevirdi.

Bolu Kartalkaya yangınında yangın merdiveninin olmaması, güvenlik önlemlerinin alınmaması sıradan görülebilecek bir mutfak kazasını bir faciaya çevirdi.

İmkansızlıkların ve can pazarının içerisinde bir hekim pek çok kişinin canını kurtardı. Twitter'da bu paylaşım beğeni topladı.

İmkansızlıkların ve can pazarının içerisinde bir hekim pek çok kişinin canını kurtardı. Twitter'da bu paylaşım beğeni topladı.

'Adana'da çalışan Beyin ve Sinir Cerrahi Prof. Dr. Emre Durdağ, eşi Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gülşen Durdağ, iki çocuğu ile birlikte oteldeydi. 7. Kattaki odalarından çarşafları ip yaparak kurtuldular. Emre Bey daha önce 'Dağcılık' eğitimi almıştı. Kendi ailesi ile birlikte 15 kişiyi kurtardı.

Bunlar içinde çarşaf iple indirilen 5 yaşındaki bir çocuk da vardı.

Bunlar içinde çarşaf iple indirilen 5 yaşındaki bir çocuk da vardı.

14. sırada eşini indirmeye çalışırken ip koptu ve Gülten Hanım 4 metreden düştü ve bacağı kırıldı. Hastanede ziyaret etti. Dr. Emre artık inecek çarşaf ipin bile olmadığı bir durumda pencereyi açarak Karbonmonoksit zehirlenmesinden korundu. Yetişen itfaiyenin merdiveni ile sonunda kurtuldu. İkisi de kahraman! Kutluyoruz.'

Doktor Emre Durdağ ise cevaben büyük nezaket ve tevazu içeren bir yanıt paylaştı.

Doktor Emre Durdağ ise cevaben büyük nezaket ve tevazu içeren bir yanıt paylaştı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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