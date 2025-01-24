Bolu Kartalkaya Yangınında 15 Kişiyi Kurtaran Kahraman Doktor
Bolu Kartalkaya Yangınında 15 Kişiyi Kurtaran Kahraman Doktor
Geçtiğimiz günlerde popüler kış turizmi destinasyonlarından Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın tüm ülkeyi yasa boğdu. İhmaller zinciri ve alınmayan önlemler nedeniyle 78 vatandaşın öldüğü feci kazada daha fazla can kaybı olmasını önleyen fedakar insanlar da oldu. Adana Başkent Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Prof. Dr. Emre Durdağ da eşi ve iki çocuğuyla gittiği otelde pek çok kişiyi kurtardı.
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Bolu Kartalkaya yangınında yangın merdiveninin olmaması, güvenlik önlemlerinin alınmaması sıradan görülebilecek bir mutfak kazasını bir faciaya çevirdi.
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İmkansızlıkların ve can pazarının içerisinde bir hekim pek çok kişinin canını kurtardı. Twitter'da bu paylaşım beğeni topladı.
Bunlar içinde çarşaf iple indirilen 5 yaşındaki bir çocuk da vardı.
Doktor Emre Durdağ ise cevaben büyük nezaket ve tevazu içeren bir yanıt paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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