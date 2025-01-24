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Gazeteci Adem Metan: “Birileri Rahat Edecek Diye Susamam, Herkes Bedelini Ödesin”

Gazeteci Adem Metan: “Birileri Rahat Edecek Diye Susamam, Herkes Bedelini Ödesin”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.01.2025 - 09:45

Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasının ilk gününden bu yana yaşananları olay yerinden takip eden gazeteci Adem Metan, X hesabından yazdığı mesajla adeta isyan etti. “Bu yangın meselesi sadece Tanju Özcan’a yıkılırsa, toplum vicdanı bunu unutmaz” diyen Adem Metan “Kimse kusura bakmasın. Unutamıyorum. Birileri rahat edecek diye de susamam” diyerek tüm sorumluların cezasını çekmesini beklediğini söyledi. 

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Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Otelde meydana gelen yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti.

Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Otelde meydana gelen yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti.

Oteldeki büyük eksiklik ve ihmaller sebebiyle onlarca insan acı çekerek hayatını kaybetti.

Oteldeki büyük eksiklik ve ihmaller sebebiyle onlarca insan acı çekerek hayatını kaybetti.

Olayın yaşandığı ilk andan bu yana olay yerinde olan gazeteci Adem Metan da duygularını X hesabından paylaştığı mesajla anlattı.

Olayın yaşandığı ilk andan bu yana olay yerinde olan gazeteci Adem Metan da duygularını X hesabından paylaştığı mesajla anlattı.

“Kimse kusura bakmasın. Unutamıyorum. Birileri rahat edecek diye de susamam” diyen Metan şunları söyledi: 

“Net bir şey söylemek istiyorum: Bu yangın meselesi sadece Tanju Özcan’a yıkılırsa, toplum vicdanı bunu unutmaz. Bu, her kesimden adalet duygusu olan insanlara dokunur. Vicdan sahibi herkesin buna ses çıkarması gerekir.

Diyeceklerim bundan ibaret.

3 gündür uyuyamıyorum. Bölgedeydim. Üstelik gün ağarmadan. Empati yapın 12. Kattan bebeğinizi aşağıya attığınızı düşünün. Ben şahit oldum. Kimse kusura bakmasın. Unutamıyorum. Birileri rahat edecek diye de susamam. Herkes bedelini ödesin! Herkes sorumluluğunun cezasını çekmeli.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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