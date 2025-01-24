Gazeteci Adem Metan: “Birileri Rahat Edecek Diye Susamam, Herkes Bedelini Ödesin”

“Kimse kusura bakmasın. Unutamıyorum. Birileri rahat edecek diye de susamam” diyen Metan şunları söyledi:

“Net bir şey söylemek istiyorum: Bu yangın meselesi sadece Tanju Özcan’a yıkılırsa, toplum vicdanı bunu unutmaz. Bu, her kesimden adalet duygusu olan insanlara dokunur. Vicdan sahibi herkesin buna ses çıkarması gerekir.

Diyeceklerim bundan ibaret.

3 gündür uyuyamıyorum. Bölgedeydim. Üstelik gün ağarmadan. Empati yapın 12. Kattan bebeğinizi aşağıya attığınızı düşünün. Ben şahit oldum. Kimse kusura bakmasın. Unutamıyorum. Birileri rahat edecek diye de susamam. Herkes bedelini ödesin! Herkes sorumluluğunun cezasını çekmeli.”