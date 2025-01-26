Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Golf bizim ülkemizde çok popüler bir spor olmasa da dünyada sevilen ve keyifle oynanan bir spor dalı. Bu sporun kendine has güzel ve ilginç yanları var. Golf topunun pürüzlü yapıda olması da bunlardan bir tanesi...

Peki, golf topunun üstünde neden onlarca minik çukur olduğunu hiç düşündünüz mü? Acaba niye böyle bir tercihte bulunulmuş? Gelin, bunun sebebini birlikte öğrenelim!