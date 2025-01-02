Bazı Sebzeler Diğerlerinin Aksine Neden Balık Gibi Kokar? Sebebi Bir Hayli Şaşırtıcı!
Bazı Sebzeler Diğerlerinin Aksine Neden Balık Gibi Kokar? Sebebi Bir Hayli Şaşırtıcı!
Salatalık, domates, brokoli gibi sebze ve meyveleri tüketirken hiç burnunuza balık kokusu geldiği oluyor mu? Bu kokuyu aldığınızda ''Sadece bana mı öyle geliyor?'' diye düşünebilirsiniz. Hayır, aslında bu kokuyu birçok kişi alıyor. Peki neden bazı sebze ve meyveler balık gibi kokar? İşte şaşıracağınız sebepleri..
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Kış mevsiminde yetiştirilen bazı sebze ve meyvelerde özellikle balık kokusunun hissedilmesinin iki ana sebebi bulunuyor: kullanılan gübre ve sulama suyu.
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Öncelikle balık gübresinden bahsedelim. Balık gübresi balık işleme endüstrisinden artakalan balık atıkları ve yan ürünlerden üretilen organik bir gübredir.
Azot, fosfor ve potasyum gibi bitkiler için temel besinlerin yanı sıra magnezyum, kalsiyum ve demir gibi mikro besinler açısından da oldukça zengindir.
Satılmayan ve alıcı bulamayan küçük hamsi gibi balıklar gübre fabrikalarına gönderiliyor; elde edilen balık gübresi, kışın yetiştirilen meyve ve sebzelerin üretiminde kullanılıyor.
''İyi de neden özellikle salatalıktan bu kokuyu daha çok alıyoruz?'' diye sorarsanız da salatalık yüksek oranda su içerdiği için balık gübresinden gelen kokuyu diğerlerine kıyasla daha fazla absorbe eder. Bu nedenle balık kokusu salatalıkta daha belirgin şekilde hissedilir.
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Özellikle kış aylarında mevsim dışında yetiştirilen ürünlerde bu durum daha sık görülür. Balık kokusunun bir diğer nedeni de sulama için kullanılan suyun kalitesiyle ilgilidir.
Tarımda kullanılan suyun kaynağı ve temizliği ürünlerin tat ve kokusunu doğrudan etkileyebilir. Kötü koşullarda sulanan ürünlerde hoş olmayan kokular oluşabilir.
Eğer sebzelerinizin doğal kokusunu özlüyorsanız alışveriş yaparken mevsimine uygun ürünler tercih edin.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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Mesela bu sitede boş haber icerigi çok gördüm ama, bu icerik hepsiyle kapışır 👎