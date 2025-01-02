Bazı Sebzeler Diğerlerinin Aksine Neden Balık Gibi Kokar? Sebebi Bir Hayli Şaşırtıcı!

Salatalık, domates, brokoli gibi sebze ve meyveleri tüketirken hiç burnunuza balık kokusu geldiği oluyor mu? Bu kokuyu aldığınızda ''Sadece bana mı öyle geliyor?'' diye düşünebilirsiniz. Hayır, aslında bu kokuyu birçok kişi alıyor. Peki neden bazı sebze ve meyveler balık gibi kokar? İşte şaşıracağınız sebepleri..

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