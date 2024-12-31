Avrupa'da İnsanlar Kırmızı Eti ve Kıymayı Neden Yıkıyorlar? Tehlikesini Öğrenince Uzak Duracaksınız!
Avrupa'da İnsanlar Kırmızı Eti ve Kıymayı Neden Yıkıyorlar? Tehlikesini Öğrenince Uzak Duracaksınız!
Kırmızı eti ve kıymayı yıkamak bazı Avrupa ülkelerinde yaygın bir alışkanlık. Ancak uzmanlar bu uygulamanın gıda güvenliği açısından ciddi riskler taşıdığını vurguluyor. Çiğ eti yıkamak bakterileri öldürmek yerine mutfakta yayılmasına neden olabilir. Aslında pişirme işlemi bakterileri yok etmek için yeterlidir. Uzmanlar eti doğru saklama ve pişirme yöntemlerine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.
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Sosyal medyada videolarını gördüğünüz et, kıyma yıkama işlemi aslında çok zararlı. Çiğ kırmızı et ve kıymanın yıkanması hijyen amacıyla yapılan ancak sağlık açısından riskler taşıyan bir alışkanlık olarak dikkat çekiyor.
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Özellikle Avrupa’da görülen bu uygulama etin üzerindeki bakterileri öldürmek yerine mutfağa, ellere ve diğer yüzeylere yayılmasına neden olabiliyor. Gıda mühendisleri bu alışkanlığın aslında gereksiz ve zararlı olduğunu belirtiyor.
Etin güvenli tüketimi için yıkamak yerine doğru saklama ve pişirme yöntemlerinin uygulanması gerektiği vurgulanıyor.
Gıda güvenliği uzmanları çiğ et ve kümes hayvanlarının bakteriler açısından risk taşıdığını ancak bu bakterilerin yıkama işlemiyle temizlenemeyeceğini belirtiyor.
Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Gıda Mühendisi Aslı Zuluğ etin yıkanmasının mikroorganizmaları yok etmek yerine mutfakta çapraz bulaşma riskini artırdığını söylüyor.
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Zuluğ “Etle ne kadar haşır neşir olursak üzerindeki mikroorganizmaları o kadar etrafa dağıtırız. Bu nedenle eti yıkamak mantıklı bir uygulama olmayacaktır.” dedi.
Kısacası Avrupa’da yaygın olan çiğ eti yıkama alışkanlığı düşündüğünüz kadar güvenli değil. Etin hijyenini sağlamak için doğru pişirme ve saklama yöntemlerine dikkat edin. Çünkü gıda güvenliği yalnızca temiz görünüme değil bilimsel doğrulara dayanır.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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