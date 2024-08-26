Filizlenmiş Patateslerin Sağlığınız Üzerindeki Tehlikelerini Öğrenince Bir Daha Yaklaşmak İstemeyeceksiniz!
Filizlenmiş Patateslerin Sağlığınız Üzerindeki Tehlikelerini Öğrenince Bir Daha Yaklaşmak İstemeyeceksiniz!
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Siz de evinizdeki filizlenmiş patatesleri ''Aman bir şey olmaz'' diyerek yemeğe katanlardan mısınız? Bu içeriğimizde filizlenmiş patatesleri yediğiniz takdirde başınıza gelebilecekleri anlatacağız. Buyrun başlayalım:
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Kızartması, püresi, sulu yemeği patateslerin her versiyonu gerçekten de oldukça lezzetli! Bu konuda hemfikiriz ancak patatesler doğru şekilde tüketilmezse sağlık sorunlarına yol açabilir.
Lif, vitamin ve mineraller açısından zengin olan patatesleri eğer filizlenmiş şekilde tüketirsek başınıza sağlık açısından kötü şeyler gelebilir.
Tabii tüketeceğin miktar bu noktada önemli. Eğer filizlenmeye yeni başlamışsa az miktarda tüketmek ciddi sorunlara yol açmaz. Ancak fazla tüketmek sağlık sorunları yaratabilir.
Örneğin; küçük filizleri olan, yumuşamamış, normal sertlikte olan patateslerin filizlerini çıkarttığınızda bir problem olmaz. Eğer uzun uzun filizleri varsa, yumuşamış ve yeşillenmişse çöp kutusuna atmanız faydalı olacaktır.
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Diyelim ki bolca filizlenmiş patatesi çöpe atmak yerine yediniz peki başınıza ne gelebilir? Uzmanlar filizlenmiş patateslerin sağlık açısından risk taşıdığını açıklıyor.
Bozulmuş patateslerde bulunan ve solanin olarak bilinen zararlı bileşen, çeşitli zehirlenme belirtilerine yol açabilir. Solanin, patateslerin filizlenmiş ve yeşil bölgelerinde yüksek miktarda bulunur ve tüketildiğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.
Solanin zehirlenmesinin belirtileri arasında ateş, kusma, şiddetli mide ağrısı, bağırsak bozulmaları, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, ciltte kızarıklık ve kafa karışıklığı yer alır.
Kısacası, siz siz olun ''Aman ne olacak'' diyerek filizlenmiş ve yeşil patatesleri tüketmekten kaçının ve işinizi garantiye alarak direkt çöpe atıp taze patates alın.
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