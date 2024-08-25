Adalardaki Evlerin Beyaz, Pencerelerin Mavi Olmasının Meğer Estetikten Daha Fazla Nedeni Varmış!
Adalardaki Evlerin Beyaz, Pencerelerin Mavi Olmasının Meğer Estetikten Daha Fazla Nedeni Varmış!
Bodrum ile İstanbul ve Yunanistan'daki adalarda bulunan evlerin beyaz, kapı ve pencelerin ise mavi renklerle boyanması hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Peki neden genellikle bu renkler tercih ediliyor hiç düşündünüz mü?
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Tatil için gittiğiniz sıcak bölgelerde, denizin kıyısında sıralanan evlerin renkleri genellikle dikkatinizi çekmiştir.
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Özellikle Ege ve Akdeniz’in parlayan sularına karşı kontrast oluşturan beyaz evler, göz kamaştırıcı bir görüntü sunuyor. Peki, bu evler neden genellikle bu renkte boyanıyor?
Gelin, bu renk seçimlerinin ardındaki sebeplere birlikte bakalım: Bodrum ve Adalardaki evlerin beyaz renge boyanmasının çeşitli pratik nedenleri bulunuyor.
Tatil sırasında denizin ve güneşin tadını çıkarırken, gözünüze çarpan o güzel beyaz evler ve mavi detaylar aslında çok anlamlı.
Bu evlerin beyaz renkte olması, sıcak iklimin etkilerini hafifletmekle ilgili bir tercih. Beyaz renk, güneş ışığını yansıtarak evlerin iç kısmını serin tutar. Yani, hem estetik hem de işlevsel bir neden bu tercihin arkasında yatıyor.
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Gelelim mavi kapılar ve pencerelere... Mavi renk sadece estetik bir görüntü nedeniyle tercih sebebi değil. Aynı zamanda haşere, akrep, yılan gibi canlıların eve yaklaşmasını da önlüyor.
Kapıların, pencerelerin hatta yol kenarlarının bu renklerle boyanmasının sebebi, haşerelerin mavi rengi ateş olarak algılayıp bu bölgelerden uzak duracağına inanılması.
Bu bölgelerde yaşayan yöre halkı da her yıl bu nedenlerle evlerini boyatıyor. Bir sonraki tatilinizde bu renklerin arkasındaki özen ve anlam, tatilinizin anılarına hoş bir detay ekleyecek diye umuyoruz. Peki sizin dikkat ettiğiniz başka bir detay var mı?
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