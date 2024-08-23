21. Yüzyılda Yaşadığınıza Şükredeceğiniz Orta Çağ'daki Birbirinden Korkunç Gelenekler
21. Yüzyılda Yaşadığınıza Şükredeceğiniz Orta Çağ'daki Birbirinden Korkunç Gelenekler
Orta Çağ, çoğumuzun Karanlık dönem olarak da bildiği bir zaman dilimi. Bu dönem günümüzde bile birçok garip ve ilginç gelenekleriyle anılmaya devam ediyor. 5. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar süren Orta Çağ döneminde insanların kendine has ilginç alışkanlıkları vardı.
İşte 21. yüzyılda yaşadığınıza şükredeceğiniz Orta Çağ gelenekleri 👇
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Öncelikle güzellik anlayışlarına bir bakalım. Orta Çağ döneminde kadınlar, yuvarlak ve pürüzsüz yüzler için kaşlarını, kirpiklerini hatta saçlarını yoluyorlardı.
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O dönemde, alın yüzün merkez noktası olarak kabul edildiğinden kadınlar tarafından daha fazla vurgulanmaya çalışılıyordu.
Gelelim erkeklere... Orta Çağ’da erkek modası da en az kadın modası kadar dikkat çekiciydi.
Bu yüzden de bazı erkek ayakkabıları o kadar uzun hale gelmişti ki, balina kemiği gibi dayanıklı malzemelerle güçlendirilmek zorundaydı.
Sadece bu da değil. O dönemde erkekler kıyafetlerinde daha cesur ve açık bir yaklaşım benimseyerek kısa tuniklerin altına taytlar giyerlerdi ve vücut hatlarını daha belirgin hale getirirlerdi.
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Orta Çağ'a Karanlık Çağ demelerinin en güçlü nedenlerinden biri de dönemin mahkemeleri. Bu mahkemelerde sadece insanlar değil, hayvanlar da yargılanıp cezalandırılabiliyordu. Eğer hayvanlar yasaları ihlal ettiyse onlar da mahkemeye çıkartılıyordu.
Başka bir davada, sanık olarak bir dizi yunus yargılanmıştı. Fareler de yuva yaptıkları binalardan çıkmaları için uyarılmalarına rağmen çıkmıyorlarsa cezalandırılabiliyordu.
Orta Çağ'da suçlu bulunan insanlara uygulanan cezalar da devasa filler aracılığı ile gerçekleştiriliyordu.
Bir de evlilik geleneklerine bakalım. Özellikle üst sınıf ailelerde, kadınların söz hakkı neredeyse sıfır olduğundan 12-13 yaşlarına geldiklerinde evlilik yaşına gelmiş sayılırlardı.
İşte bu dönemin belki de en ilginç ve sıra dışı uygulamalarından biri yeni evlenen çiftlerin ilk geceki birleşmelerinin çiftin yakın çevresi tarafından izleniyor olması.
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Orta Çağ’ın en ilginç ve bir o kadar da tuhaf uygulamalarından biri de evli çiftlerin mahkemesi. Bu dönemde anlaşmazlıkları çözmek için bazen şiddet yoluna başvuruluyordu.
Örneğin, bir adam ve kadının dövüşmeye başladığında, erkeğin tek eli arkasında bağlı bir çukurun içine ayakta dururdu. Kadın ise, içi taş dolu bir torbayla erkeğin etrafında koşardı.
Bu kez de Orta Çağ'ın futboluna bir bakalım. Bu dönemdeki futbol, sadece topla oynanan ve belli sayıdaki takımlardan oluşan bir futboldan değil. Orta Çağ'da kaotik ve şiddet dolu bir futbol vardı.
Orta Çağ'ın en özgür insanları o dönemin soytarılarıydı. Soytarı olmak, sadece renkli ve garip şapkalardan ibaret değildi. Soytarıların bazı ilginç ayrıcalıkları ve önemli rolleri vardı.
Gelelim ölüm geleneklerine... Orta Çağ’ın karanlık dönemlerinde, veba gibi bulaşıcı hastalıklar yaygındı ve ölüm düşüncesi insanların sürekli aklındaydı.
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Aes moriendi’nin temelinde, bir Hristiyan gibi ölme fikri yatıyordu. Kişinin ölüm anında umutsuzluğa, inançsızlığa, sabırsızlığa, kibre veya para hırsına düşmeden, kaderine boyun eğmesi beklenirdi.
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