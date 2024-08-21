II. Katerina'nın Tarihe Damgasını Vuran Cinsel İçerikli Mobilya Koleksiyonu
II. Katerina'nın Tarihe Damgasını Vuran Cinsel İçerikli Mobilya Koleksiyonu
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II. Katerina'nın yaşamı, o dönemin en büyük dedikodularına konu oldu. Saray çevresindeki ilişkileri, onun sadece bir çariçe değil, aynı zamanda skandal sıfatlarla anılmasına yol açtı.
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Öyle ki, efsaneler arasında bir ata tecavüz ederken öldüğü gibi ilginç ve abartılı hikayeler bile bulunuyor. Ancak felç geçirip öldüğü biliniyor. Ancak bu tür söylentiler 1940'larda Sovyet askerlerinin bulduğu bir oda ile gerçeğin yanında sönüp kalıyor.
Detaylara inmeden önce Katerina'nın nasıl Rus Çariçesi olduğuna önce bir bakalım. Prusya'lı bir prensin kızı olarak 2 Mayıs 1729'da dünyaya gelden Katerina'nın Rusya'ya uzanan yolu, 15 yaşındayken Rus Çariçesi Elizaveta tarafından saraya davet edilmesiyle başladı.
Elizaveta, taht için yeğeni Peter’i veliaht olarak belirledi ve ona Katerina’yı uygun buldu. Kısa sürede evlenen çiftin uzun yıllar çocuğu olmadı. O dönem Rus askeri subayı Sergei Saltykov ile olan ilişkisi olduğu konuşulan Katerina'nın ilk çocuğunun da bu ilişkisinden olduğu öne sürüldü.
Ama herkes bu çocuğun Peter'dan olduğunu düşünüyordu. Katerina’nın hayatı, kocasına karşı gizli bir darbe planlaması ve bunu başarıyla gerçekleştirmesiyle daha da karmaşık bir hale geldi.
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Elizaveta'nın ölümünün ardından tahta çıkan Peter III, Katerina tarafından tahtan indirildi ve öldürüldü. Peter’i öldüren kişinin kim olduğu tam olarak bilinmese de, o dönemin Katerina’nın sevgililerinden birinin olduğu söyleniyor.
Katerina tahta çıktıktan sonra kendi öz oğluna karşı da oldukça acımasız davrandı. Çar I. Pavel olarak tahta geçen oğlu, annesinin sürekli dışladığı bir isimdi. Pavel'in kısa süreli iktidarı sonrasında bir suikast sonucu öldüğü iddia ediliyor.
II. Katerina’nın cinsel yaşamı da tarih boyunca birçok spekülasyona yol açtı. Sevgililerine karşı cömert davranması, bazılarına içinde köle, hizmetçiler bulunan köşkler hediye etmesiyle biliniyor.
Şimdi gelelim müstehcen mobilyalarla döşeli özel odasına. İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyet askerleri, Rus saraylarından birinde Katerina'nın özel odasını keşfettiler. Bu oda, Katerina'nın alışılmışın dışında zevklerini yansıtan, oldukça çılgın bir mobilya koleksiyonu ile doluydu.
Fotoğraflarda gördüğünüz gibi çeşitli eşyalarla donatılmış olan bu odanın içindeki mobilyalar, Katerina'nın sapıkça fantezilerini gözler önüne seriyordu.
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Bu fotoğraflar, koleksiyonun yalnızca bir kısmı. geri alan eşyaların çoğu ya kaybolmuş ya da yok edilmiş. Ancak mevcut parçalar bile, II. Katerina'nın ne denli sıradışı bir kişilik olduğunu açıkça ortaya koyuyor.
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