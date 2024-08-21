II. Katerina'nın Tarihe Damgasını Vuran Cinsel İçerikli Mobilya Koleksiyonu

18. yüzyıl Rusya'sının en tartışmalı liderlerinden biri olan II. Katerina'nın (Büyük Katerina) ilginç hayatı, yalnızca siyasi başarısı ve aşk ilişkileriyle değil, aynı zamanda çılgın mobilya koleksiyonu ile de hafızalarda yerini aldı.

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