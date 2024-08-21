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Parmak Çıtlatmanın Arkasında Yatan Gerçekler: Zararlı mı, Değil mi?

Parmak Çıtlatmanın Arkasında Yatan Gerçekler: Zararlı mı, Değil mi?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
21.08.2024 - 20:36 Son Güncelleme: 21.08.2024 - 20:45

Birçoğumuz parmaklarımızı çıtlatmaktan keyif alıyoruz. Bunu yaparken hem rahatlıyoruz, hem de küçük bir tatmin duygusu yaşıyoruz. Peki; parmak çıtlatırken aslında vücudumuzda neler olduğunu biliyor muyuz? Parmak çıtlatmak zararlı mı?

Gelin, bu soruların cevabına birlikte bakalım. 👇

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Parmaklarımızı çıtlatmanın verdiği bir rahatlama hissi var, bu doğru. Hepimizin zaman zaman parmaklarını çıtlatma alışkanlığı oluyor. Peki bu sesin ve rahatlama hissinin arkasında ne yatıyor?

Parmaklarınızı çıtlattığımızda aslında eklemlerimizdeki havayı serbest bırakıyoruz. Parmaklarımızdaki eklemler arasında bulunan sinovyal sıvı, parmak hareketlerinizi destekleyen ve ağrı oluşturmadan eklemlerinizin rahatça hareket etmesini sağlayan bir yastıklama sıvısı.

Parmaklarınızı çıtlattığımızda aslında eklemlerimizdeki havayı serbest bırakıyoruz. Parmaklarımızdaki eklemler arasında bulunan sinovyal sıvı, parmak hareketlerinizi destekleyen ve ağrı oluşturmadan eklemlerinizin rahatça hareket etmesini sağlayan bir yastıklama sıvısı.

Bu sıvının içinde zaman zaman hava kabarcıkları oluşabiliyor. İşte biz parmak çıtlattığımız esnada eklem üzerinde meydana gelen basınç değişikliği, bu hava kabarcıklarının aniden çökmesine neden oluyor.

Bu sıvının içinde zaman zaman hava kabarcıkları oluşabiliyor. İşte biz parmak çıtlattığımız esnada eklem üzerinde meydana gelen basınç değişikliği, bu hava kabarcıklarının aniden çökmesine neden oluyor.

Ve bu çökme, parmaklarımızın çıtlama sesiyle birleşiyor. Yani bu patlama sesi hava kabarcıklarının çökmesinden kaynaklanıyor. Bu da eklemlerdeki sinovyal sıvının doğal bir özelliği.

Parmak çıtlatmanın ya da diğer bir deyişle parmak kütletmenin zararlı olup olmadığı noktasında ise farklı görüşler mevcut. Bu işlemin herhangi bir sağlık sorununa yol açmayacağını söyleyen doktorlar ve araştırmacılar da var, bu işlemi önermeyenler de.

Parmak çıtlatmanın ya da diğer bir deyişle parmak kütletmenin zararlı olup olmadığı noktasında ise farklı görüşler mevcut. Bu işlemin herhangi bir sağlık sorununa yol açmayacağını söyleyen doktorlar ve araştırmacılar da var, bu işlemi önermeyenler de.
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Yıllarca parmak çıtlamanın kireçlenme yapabileceği, eklem etrafındaki kıkırdaklara zarar verebileceği söylendi durdu. Fakat bu konuda fazla bir delil yok. Bu alanda yapılan deneyler var ama sayısı az.

Yıllarca parmak çıtlamanın kireçlenme yapabileceği, eklem etrafındaki kıkırdaklara zarar verebileceği söylendi durdu. Fakat bu konuda fazla bir delil yok. Bu alanda yapılan deneyler var ama sayısı az.

Örneğin; 2009’da parodi Nobel Ödülü’ne layık görülen bir araştırmada, Californialı doktor Donald Unger, 60 yıl boyunca sol elinin parmaklarını günde iki kez çıtlatmış, sağ eline ise hiç dokunmamış.

Örneğin; 2009’da parodi Nobel Ödülü’ne layık görülen bir araştırmada, Californialı doktor Donald Unger, 60 yıl boyunca sol elinin parmaklarını günde iki kez çıtlatmış, sağ eline ise hiç dokunmamış.

Araştırmasının sonunda, iki elde de herhangi bir artrit belirtisi veya diğer eklem rahatsızlıklarına rastlamadığını bildirmiş. Neticede bu çalışma, parmak çıtlatmanın artrit gelişimi ile doğrudan bir bağlantısı olmadığına dair önemli bir bulgu sunuyor.

Araştırmasının sonunda, iki elde de herhangi bir artrit belirtisi veya diğer eklem rahatsızlıklarına rastlamadığını bildirmiş. Neticede bu çalışma, parmak çıtlatmanın artrit gelişimi ile doğrudan bir bağlantısı olmadığına dair önemli bir bulgu sunuyor.

Bu araştırmanın yanı sıra, parmak çıtlatmanın bazı nadir riskleri de yok değil. Eklem çıtlatmanın alışılmadık derecede kuvvetli olması, nadir de olsa bazı bağ burkulmalarına neden olabiliyor.

Bu araştırmanın yanı sıra, parmak çıtlatmanın bazı nadir riskleri de yok değil. Eklem çıtlatmanın alışılmadık derecede kuvvetli olması, nadir de olsa bazı bağ burkulmalarına neden olabiliyor.

Özellikle, parmakları eklemden çekmek gibi kuvvetli hareketler, bu tür vakaların ortaya çıkmasına yol açabilir. Böyle bir durumun gerçekleşmesi kolay olmasa da, mümkün olduğunun unutulmaması gerekiyor.

Özellikle, parmakları eklemden çekmek gibi kuvvetli hareketler, bu tür vakaların ortaya çıkmasına yol açabilir. Böyle bir durumun gerçekleşmesi kolay olmasa da, mümkün olduğunun unutulmaması gerekiyor.
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1990 yılında Detroit’te yapılan başka bir araştırmada da, düzenli parmak çıtlatan 45 yaş üstü 300 kişinin elleri incelenerek 84’ünün ellerinde şişme belirtileri ve kavrama yeteneklerinin zayıfladığı görülmüş.

1990 yılında Detroit’te yapılan başka bir araştırmada da, düzenli parmak çıtlatan 45 yaş üstü 300 kişinin elleri incelenerek 84’ünün ellerinde şişme belirtileri ve kavrama yeteneklerinin zayıfladığı görülmüş.

Bu bulgular ışığında, araştırmacılar bu alışkanlık konusunda caydırıcı olunması gerektiği sonucuna vardı. Ancak, bu araştırmada dikkate alınması gereken önemli bir nokta var: Parmak çıtlatan kişilerin ellerindeki rahatsızlıkların, parmak çıtlatma alışkanlığından mı kaynaklandığını, yoksa bu kişilerin zaten mevcut sağlık sorunları nedeniyle mi bu hareketi yaptıklarını anlamak zor olabilir.

Bu bulgular ışığında, araştırmacılar bu alışkanlık konusunda caydırıcı olunması gerektiği sonucuna vardı. Ancak, bu araştırmada dikkate alınması gereken önemli bir nokta var: Parmak çıtlatan kişilerin ellerindeki rahatsızlıkların, parmak çıtlatma alışkanlığından mı kaynaklandığını, yoksa bu kişilerin zaten mevcut sağlık sorunları nedeniyle mi bu hareketi yaptıklarını anlamak zor olabilir.

Yani, parmak çıtlatma ile ortaya çıkan şişme veya güçsüzlük, önceden var olan sağlık sorunlarının bir sonucu olabilir. Sonuç olarak, parmaklarımızı çıtlatmanın eklem sağlığı üzerindeki etkileri hala tartışmalı.

Yani, parmak çıtlatma ile ortaya çıkan şişme veya güçsüzlük, önceden var olan sağlık sorunlarının bir sonucu olabilir. Sonuç olarak, parmaklarımızı çıtlatmanın eklem sağlığı üzerindeki etkileri hala tartışmalı.

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gamzeee

valla zararlı olabilir ama alistim baya el çıtlatmaya😁😁😁