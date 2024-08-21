Parmak Çıtlatmanın Arkasında Yatan Gerçekler: Zararlı mı, Değil mi?

Birçoğumuz parmaklarımızı çıtlatmaktan keyif alıyoruz. Bunu yaparken hem rahatlıyoruz, hem de küçük bir tatmin duygusu yaşıyoruz. Peki; parmak çıtlatırken aslında vücudumuzda neler olduğunu biliyor muyuz? Parmak çıtlatmak zararlı mı?

Gelin, bu soruların cevabına birlikte bakalım. 👇

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