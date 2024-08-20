İnsanlar Neden Yolu Şaşırıp Kaybolur Hiç Düşündünüz mü?

Bir otoparkta aracınızı bulmakta zorluk çektiğiniz oldu mu? Ya da başka bir yerin yollarını sanki yıllardır orada yaşamış gibi kolaylıkla bulabiliyor musunuz? Kimileri yeni mekanlarda adeta bir rehber gibi yollarını bulurken, kimileri ise sürekli kayboluyor.

Gelin yön duygusunun kökenlerine inelim ve bu beceri ne kadar kişisel bir yetenekle ilgiliymiş bakalım. 👇

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