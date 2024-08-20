Burcuna Göre Hangi Hastalığa Yatkınsın?
Burcuna Göre Hangi Hastalığa Yatkınsın?
Astrolojiye ilgi duyanlar, burçların kişilik özelliklerimizi söylediğini kesinlikle biliyordur. Peki ya burçlarımız hangi hastalıklara yatkın olduğumu da söyleyebilir mi? Burçlarına göre hangi sağlık sorunlarına yatkın olabileceklerini merak edenler için bir derleme yaptık.
Bakalım hangi burç hangi sağlık sorununu yaşayabilir, gelin birlikte bakalım. 👇
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Terazi burçları genellikle böbreklerle ilişkilendirilir.
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Akrep burçları cinsel bölgelerle ilişkili ikinci çakra yönetimindeler.
Yay burçları kaslar ve kalça bölgeleriyle alakalı özellikle yaralanmalara açık enerjileri var.
Oğlak burçları sınırlarla ilişkili, yani deri, cilt özellikle diz rahatsızlarıyla çok ilgililer.
Kova burçları varis ve benzeri rahatsızlıklarla sıkça karşı karşıya kalabilirler.
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Balık burçları ayaklarla ilişkilidir.
Koç burçları baş, beyin ve yüz ile yakından ilişkilendirilir.
İkizler burcu akciğer, omuzlar, kollar ve eller ilişkilendirilir.
İkizler burcu kanser, göğüsler, göğüs kafesi ve mideyle ilişkilidir.
Aslan burçları kalp, sırt, omurga ve kanla ilişkilendirilir.
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Merkür tarafından yönetilen Başak, karın ve bağırsaklarla ilişkilidir.
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