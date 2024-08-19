14 Soruluk Bu Genel Kültür Testinde %90 Başarı Elde Etmek Oldukça Zor!
14 Soruluk Bu Genel Kültür Testinde %90 Başarı Elde Etmek Oldukça Zor!
Genel kültürünü test etmek ister misin? Cevabın evet ise seviyeni test etmek için hazırladığımız 14 soruluk zorlu sınav seni bekliyor.
Haydi Başlıyoruz!
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1. Antik Roma'nın ilk imparatoru kimdir?
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2. Hangi gezegen Güneş Sistemi’nde en yüksek dağ olan Olympus Mons’a ev sahipliği yapar?
3. Hangi ünlü düşünür "Cogito, ergo sum" (Düşünüyorum, öyleyse varım) ifadesini kullanmıştır?
4. İlk Dünya Savaşı'nı tetikleyen olay aşağıdakilerden hangisidir?
5. Leonardo da Vinci'nin ünlü "Son Akşam Yemeği" tablosu hangi şehirde sergilenmektedir?
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6. Kimya biliminin babalarından biri olarak kabul edilen ve Periyodik Tabloyu geliştiren bilim insanı kimdir?
7. "Savaş ve Barış" adlı romanın yazarı kimdir?
8. Hangi ülke, 20. yüzyılda İngiltere'den bağımsızlığını ilan etmiştir ve başkenti Nairobi'dir?
9. "Othello" adlı oyunun yazarı kimdir?
10. "Kara Delik" terimini ilk kez ortaya atan fizikçi kimdir?
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11. Hangi ünlü matematikçi “Yunanların Matematiği” adlı eseriyle bilinir?
12. Hangi ülkenin resmi dili "İngilizce"dir ve başkenti Sydney'dir?
13. Hangi ünlü sanatçı "Guernica" adlı tablosunu yapmıştır?
14. Bir ülkenin başkentinde bulunan "Katedral" tarihi ve mimari olarak hangi şehirdir ve ünlü bir kubbesi vardır?
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