Görüş Bildir
Haberler
Test
Genel Kültür Testleri
14 Soruluk Bu Genel Kültür Testinde %90 Başarı Elde Etmek Oldukça Zor!

14 Soruluk Bu Genel Kültür Testinde %90 Başarı Elde Etmek Oldukça Zor!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
19.08.2024 - 09:01

Genel kültürünü test etmek ister misin? Cevabın evet ise seviyeni test etmek için hazırladığımız 14 soruluk zorlu sınav seni bekliyor.

Haydi Başlıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Antik Roma'nın ilk imparatoru kimdir?

1. Antik Roma'nın ilk imparatoru kimdir?

2. Hangi gezegen Güneş Sistemi’nde en yüksek dağ olan Olympus Mons’a ev sahipliği yapar?

2. Hangi gezegen Güneş Sistemi’nde en yüksek dağ olan Olympus Mons’a ev sahipliği yapar?

3. Hangi ünlü düşünür "Cogito, ergo sum" (Düşünüyorum, öyleyse varım) ifadesini kullanmıştır?

3. Hangi ünlü düşünür "Cogito, ergo sum" (Düşünüyorum, öyleyse varım) ifadesini kullanmıştır?

4. İlk Dünya Savaşı'nı tetikleyen olay aşağıdakilerden hangisidir?

4. İlk Dünya Savaşı'nı tetikleyen olay aşağıdakilerden hangisidir?

5. Leonardo da Vinci'nin ünlü "Son Akşam Yemeği" tablosu hangi şehirde sergilenmektedir?

5. Leonardo da Vinci'nin ünlü "Son Akşam Yemeği" tablosu hangi şehirde sergilenmektedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Kimya biliminin babalarından biri olarak kabul edilen ve Periyodik Tabloyu geliştiren bilim insanı kimdir?

6. Kimya biliminin babalarından biri olarak kabul edilen ve Periyodik Tabloyu geliştiren bilim insanı kimdir?

7. "Savaş ve Barış" adlı romanın yazarı kimdir?

8. Hangi ülke, 20. yüzyılda İngiltere'den bağımsızlığını ilan etmiştir ve başkenti Nairobi'dir?

8. Hangi ülke, 20. yüzyılda İngiltere'den bağımsızlığını ilan etmiştir ve başkenti Nairobi'dir?

9. "Othello" adlı oyunun yazarı kimdir?

9. "Othello" adlı oyunun yazarı kimdir?

10. "Kara Delik" terimini ilk kez ortaya atan fizikçi kimdir?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Hangi ünlü matematikçi “Yunanların Matematiği” adlı eseriyle bilinir?

11. Hangi ünlü matematikçi “Yunanların Matematiği” adlı eseriyle bilinir?

12. Hangi ülkenin resmi dili "İngilizce"dir ve başkenti Sydney'dir?

12. Hangi ülkenin resmi dili "İngilizce"dir ve başkenti Sydney'dir?

13. Hangi ünlü sanatçı "Guernica" adlı tablosunu yapmıştır?

13. Hangi ünlü sanatçı "Guernica" adlı tablosunu yapmıştır?

14. Bir ülkenin başkentinde bulunan "Katedral" tarihi ve mimari olarak hangi şehirdir ve ünlü bir kubbesi vardır?

14. Bir ülkenin başkentinde bulunan "Katedral" tarihi ve mimari olarak hangi şehirdir ve ünlü bir kubbesi vardır?

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın