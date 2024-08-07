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İlkokul Seviyesindeki Coğrafya Testinde 10/10 Yapabilecek misin?

İlkokul Seviyesindeki Coğrafya Testinde 10/10 Yapabilecek misin?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
07.08.2024 - 10:20

Coğrafi bilginizi tazelemeye ne dersiniz? 10 soruluk bu ilkokul seviyesindeki test ile hem eğlenin, hem genel kültürünüzü sınayın.

Hazırsanız, başlıyoruz!

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1. En uzun akarsu hangisidir?

1. En uzun akarsu hangisidir?

2. Hangi ülke Güney Yarımküre'de yer almaz?

2. Hangi ülke Güney Yarımküre'de yer almaz?

3. Büyük Kanyon hangi nehir tarafından oluşturulmuştur?

3. Büyük Kanyon hangi nehir tarafından oluşturulmuştur?

4. En büyük okyanus hangisidir?

4. En büyük okyanus hangisidir?

5. En yüksek dağ zirvesi hangisi?

5. En yüksek dağ zirvesi hangisi?
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6. Dünyanın en tuzlu gölü hangisi?

6. Dünyanın en tuzlu gölü hangisi?

7. Hangi ülkenin başkenti Oslo'dur?

7. Hangi ülkenin başkenti Oslo'dur?

8. En büyük adalardan biri olan Java Adası hangi ülkeye aittir?

8. En büyük adalardan biri olan Java Adası hangi ülkeye aittir?

9. Dünya’nın en büyük adası olan Grönland’ı yöneten ülke hangisi?

9. Dünya’nın en büyük adası olan Grönland’ı yöneten ülke hangisi?

10. Karadeniz ile bağlantılı olan deniz hangisidir?

10. Karadeniz ile bağlantılı olan deniz hangisidir?

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