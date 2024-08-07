İlkokul Seviyesindeki Coğrafya Testinde 10/10 Yapabilecek misin?
İlkokul Seviyesindeki Coğrafya Testinde 10/10 Yapabilecek misin?
Coğrafi bilginizi tazelemeye ne dersiniz? 10 soruluk bu ilkokul seviyesindeki test ile hem eğlenin, hem genel kültürünüzü sınayın.
Hazırsanız, başlıyoruz!
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1. En uzun akarsu hangisidir?
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2. Hangi ülke Güney Yarımküre'de yer almaz?
3. Büyük Kanyon hangi nehir tarafından oluşturulmuştur?
4. En büyük okyanus hangisidir?
5. En yüksek dağ zirvesi hangisi?
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6. Dünyanın en tuzlu gölü hangisi?
7. Hangi ülkenin başkenti Oslo'dur?
8. En büyük adalardan biri olan Java Adası hangi ülkeye aittir?
9. Dünya’nın en büyük adası olan Grönland’ı yöneten ülke hangisi?
10. Karadeniz ile bağlantılı olan deniz hangisidir?
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