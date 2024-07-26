İlkokul Seviyesindeki Genel Kültür Testinde Full Çekebilecek misin?
İlkokul Seviyesindeki Genel Kültür Testinde Full Çekebilecek misin?
İlkokul seviyesindeki genel kültür testinde full çekebilecek misin?
Haydi teste!
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1. Kan ve kan hücrelerini oluşturan yapılarla bu yapıların hastalıklarını ve tedavilerini konu alan bilim dalına ne ad verilir?
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2. Türkiye'nin doğudaki en uç sınırı neresidir?
3. Dünyanın Yedi Harikası'ndan hangisi Afrika kıtasında yer almaktadır?
4. Osmanlı Devleti 1. Balkan Savaşı'nda hangi ülkeyle savaşmamıştır?
5. Akyuvar içeren, kan plazmasına benzeyen renksiz sıvıya ne denir?
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6. Ahmet Mithat'ın yanlış batılılaşmayı eleştirdiği eseri hangisidir?
7. Kalça kemiklerinin arasındaki boşluğa ne denir?
8. Hangisi insanlarda, X kromozomunda taşınmaz?
9. Rönesans Dönemi'ne damga vuran ressam Michelangelo hangi ülkenin sanatçısıdır?
10. Hangisi Asya kıtasında bulunan göllerden biri değildir?
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11. Hangisi yüzey volkanizması neticesinde meydana gelen yeryüzü şekillerinden biridir?
12. Türklerin kullandığı ilk alfabe hangisidir?
13. Kumlu su karışımı ayırmak isteyen bir kişi hangi yöntemi uygulamalıdır?
14. Türk masallarında hangi olağanüstü tiplere rastlanmaz?
15. Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt gezilerinde kullandığı trenin adı hangisidir?
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16. Osmanlı Devleti'nde haber taşımakla görevli hizmetlilere ne ad verilir?
17. Birleşik Krallık'ta en uzun süre tahtta kalan Kraliyet mensubu kimdir?
18. Türkçeye çevrilen ilk roman hangisidir?
19. Film müziklerine ne ad verilir?
20. Gerçeküstücülük olarak da bilinen sanat akımının diğer adı nedir?
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