Bu Testte Sadece Elf Gözlere Sahip Olanlar Full Çekebilecek!
Bu Testte Sadece Elf Gözlere Sahip Olanlar Full Çekebilecek!
Bu testi sadece Elf gözlere sahip olanlar bitirebilecek!
Haydi testeee!
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1. Farklı olan hangisi?
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2. Farklı olan hangisi?
3. Farklı olan hangisi?
4. Farklı olan hangisi?
5. Farklı olan hangisi?
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6. Farklı olan hangisi?
7. Farklı olan hangisi?
8. Farklı olan hangisi?
9. Farklı olan hangisi?
10. Farklı olan hangisi?
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11. Farklı olan hangisi?
12. Farklı olan hangisi?
13. Farklı olan hangisi?
14. Farklı olan hangisi?
15. Farklı olan hangisi?
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12 kâfi
Gözüm bozuldu bee
11 hatalı değil mi ? bas baya 1 olması gerek ?