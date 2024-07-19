Evet/Hayır Testine Göre Sen Kıskanılan Biri misin?
Evet/Hayır Testine Göre Sen Kıskanılan Biri misin?
Evet/hayır testine göre sen kıskanılan biri misin?
Haydi testeee!
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1. Etrafında çok arkadaşın var mı?
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2. Bir ortama girdiğinde herkesin sana baktığını düşünüyor musun?
3. Bir hobiye sahip misin? (Resim, spor vb.)
4. Şimdiye kadar istediğin her şeyi elde ettin mi?
5. İstemediğin şeyler için kolaylıkla hayır diyebilir misin?
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6. Tek başına hiç tatile çıktın mı?
7. Başarıların, arkadaşların tarafından takdir ediliyor mu?
8. Şanslı olduğunu sık sık başkalarından duyuyor musun?
9. Sana kolaylıkla nazar değer mi?
10. Son olarak sende olan şeylerden bir süre sonra çevrendeki insanlarda da görüyor musun?
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Sen kıskanılan birisin!
Sen kıskanılan biri değilsin!
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