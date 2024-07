Evet/hayır testine göre sen kıskanılan biri misin?

Hayatının her anında, seninle aynı hava atmosferini paylaşanların gözlerinin üzerinde olduğunu hissetmiş miydin hiç? Bir göz atsan etrafına, kıskanıldığının farkına varabilirsin. Her hareketin, her adımın, her söylediğin kelime sanki birer altın değerinde ve herkes bu altınları kapabilmek için sıraya geçmiş gibi. Güzel bir gün geçirdiğinde, belki bir başarı elde ettiğinde, belki de sadece güzel bir elbise giydiğinde, hemen ardından bir takım kötü olaylar meydana gelebiliyor. Neden mi? Çünkü senin o özgün ve parlak enerjin, nazarları üzerine çekiyor. Sen, herkesin hayranlıkla izlediği, taklit etmeye çalıştığı birisin. Özgünlüğün, farklı bakış açın, ileri görüşlülüğün ile herkesin dikkatini çekmeyi başarıyorsun. Seninle aynı ortamda bulunanlar, senin bu özelliklerini kıskanıyorlar ve belki de bu yüzden seni taklit etmeye çalışıyorlar. Ancak unutma, senin gibi olmak kolay değil. Senin o özgün ve farklı enerjin, herkesin üzerinde bıraktığın etki, seni sen yapan tüm bu özellikler, kıskanılacak kadar özel.