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Evet/Hayır Testine Göre Sen Kıskanılan Biri misin?

Evet/Hayır Testine Göre Sen Kıskanılan Biri misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
19.07.2024 - 16:01

Evet/hayır testine göre sen kıskanılan biri misin?

Haydi testeee!

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1. Etrafında çok arkadaşın var mı?

2. Bir ortama girdiğinde herkesin sana baktığını düşünüyor musun?

3. Bir hobiye sahip misin? (Resim, spor vb.)

4. Şimdiye kadar istediğin her şeyi elde ettin mi?

5. İstemediğin şeyler için kolaylıkla hayır diyebilir misin?

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6. Tek başına hiç tatile çıktın mı?

7. Başarıların, arkadaşların tarafından takdir ediliyor mu?

8. Şanslı olduğunu sık sık başkalarından duyuyor musun?

9. Sana kolaylıkla nazar değer mi?

10. Son olarak sende olan şeylerden bir süre sonra çevrendeki insanlarda da görüyor musun?

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Sen kıskanılan birisin!

Hayatının her anında, seninle aynı hava atmosferini paylaşanların gözlerinin üzerinde olduğunu hissetmiş miydin hiç? Bir göz atsan etrafına, kıskanıldığının farkına varabilirsin. Her hareketin, her adımın, her söylediğin kelime sanki birer altın değerinde ve herkes bu altınları kapabilmek için sıraya geçmiş gibi. Güzel bir gün geçirdiğinde, belki bir başarı elde ettiğinde, belki de sadece güzel bir elbise giydiğinde, hemen ardından bir takım kötü olaylar meydana gelebiliyor. Neden mi? Çünkü senin o özgün ve parlak enerjin, nazarları üzerine çekiyor. Sen, herkesin hayranlıkla izlediği, taklit etmeye çalıştığı birisin. Özgünlüğün, farklı bakış açın, ileri görüşlülüğün ile herkesin dikkatini çekmeyi başarıyorsun. Seninle aynı ortamda bulunanlar, senin bu özelliklerini kıskanıyorlar ve belki de bu yüzden seni taklit etmeye çalışıyorlar. Ancak unutma, senin gibi olmak kolay değil. Senin o özgün ve farklı enerjin, herkesin üzerinde bıraktığın etki, seni sen yapan tüm bu özellikler, kıskanılacak kadar özel.

Sen kıskanılan biri değilsin!

Sen kıskanılan biri değilsin. Hayatında özgürlüğüne düşkün birisin. Çevrendekilerin ne düşündüğü veya nasıl tepki vereceği senin için ikinci planda. Kendi tarzını ve tercihlerini özgürce yaşamak senin için en önemli olan. Giyiminden tut, yaşam tarzına kadar her şeyi kendi zevkine göre belirliyorsun. Eğer bir kıyafeti seçiyorsan, onu sevdiğin ve sana yakıştığını düşündüğün için seçiyorsun. Bu özgüvenli duruşunla çevrende sevilen ve saygı gören biri olmayı başarıyorsun. İnsanlar senin samimiyetine, doğallığına ve özgünlüğüne hayranlık duyuyor. Seninle vakit geçirmekten keyif alıyorlar çünkü sen kendin olmaktan asla vazgeçmiyorsun. Ancak bu doğallığın ve özgüvenin karşılığında, çevrende kıskançlık veya kötü niyet bulunmuyor. Senin başkalarını tehdit etmeyen, sadece kendi mutluluğuna odaklanan bir tavır sergiliyorsun. Bu yüzden, insanlar seni içtenlikle destekliyor ve başarılarının keyfini birlikte kutluyorlar. Özetle, senin için önemli olan şeylerde kararlı ve tutarlı olman, çevrende sevgi ve saygı kazanmanı sağlıyor. Herkesin takdirini kazanmaya çalışmak yerine, kendi doğrularından ve değerlerinden sapmadan ilerliyorsun. Bu duruşunla, etrafındakilerin sevgisini kazanman ve kıskanılmadan saygı görmeyi başarıyorsun.

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