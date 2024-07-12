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Milli Yakışıklılar Belirlendi! İşte EURO 2024’ün En Yakışıklı 10 Türk Futbolcusu

Milli Yakışıklılar Belirlendi! İşte EURO 2024’ün En Yakışıklı 10 Türk Futbolcusu

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
12.07.2024 - 16:01

Hepimiz aynı heyacanı tattık! Aynı anda sevinip aynı anda üzüldüğümüz, milli takımımızı kalpten desteklediğimiz EURO 2024 heyecanımız maalesef yarım kaldı. İzlediğimiz ilk andan itibaren yarım kalmayan tek şey ise futbolcularımızın yakışıklılığıydı. İşte o anket sonuçlandı! Buyurun hep beraber milli yakışıklılarımıza bakalım!

Anketi merk ettiysen;👇

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10. Merih Demiral

10. Merih Demiral

9. Bertuğ Yıldırım

9. Bertuğ Yıldırım

8. Hakan Çalhanoğlu

8. Hakan Çalhanoğlu

7. Mert Günok

7. Mert Günok

6. Kerem Aktürkoğlu

6. Kerem Aktürkoğlu
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5. Semih Kılıçsoy

5. Semih Kılıçsoy

4. Ferdi Kadıoğlu

4. Ferdi Kadıoğlu

3. Arda Güler

3. Arda Güler

2. Barış Alper Yılmaz

2. Barış Alper Yılmaz

1. Kenan Yıldız

1. Kenan Yıldız

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