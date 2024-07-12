Milli Yakışıklılar Belirlendi! İşte EURO 2024’ün En Yakışıklı 10 Türk Futbolcusu

Hepimiz aynı heyacanı tattık! Aynı anda sevinip aynı anda üzüldüğümüz, milli takımımızı kalpten desteklediğimiz EURO 2024 heyecanımız maalesef yarım kaldı. İzlediğimiz ilk andan itibaren yarım kalmayan tek şey ise futbolcularımızın yakışıklılığıydı. İşte o anket sonuçlandı! Buyurun hep beraber milli yakışıklılarımıza bakalım!