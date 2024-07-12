Milli Yakışıklılar Belirlendi! İşte EURO 2024’ün En Yakışıklı 10 Türk Futbolcusu
Milli Yakışıklılar Belirlendi! İşte EURO 2024’ün En Yakışıklı 10 Türk Futbolcusu
Hepimiz aynı heyacanı tattık! Aynı anda sevinip aynı anda üzüldüğümüz, milli takımımızı kalpten desteklediğimiz EURO 2024 heyecanımız maalesef yarım kaldı. İzlediğimiz ilk andan itibaren yarım kalmayan tek şey ise futbolcularımızın yakışıklılığıydı. İşte o anket sonuçlandı! Buyurun hep beraber milli yakışıklılarımıza bakalım!
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10. Merih Demiral
9. Bertuğ Yıldırım
8. Hakan Çalhanoğlu
7. Mert Günok
6. Kerem Aktürkoğlu
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5. Semih Kılıçsoy
4. Ferdi Kadıoğlu
3. Arda Güler
2. Barış Alper Yılmaz
1. Kenan Yıldız
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