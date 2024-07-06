İşte O Anket! EURO 2024’ün En Yakışıklı Türk Futbolcusunu Seçiyoruz
İşte O Anket! EURO 2024’ün En Yakışıklı Türk Futbolcusunu Seçiyoruz
Heyecanla Euro 2024 maçlarını takip ederken gönlümüz tabii ki Milli Takımdan yana... Maçlar şimdilik bir kenarda dursun bugünkü konumuz ise Milli Takım oyuncularımızın yakışıklılığı... Evet işte o anket! Euro 2024'ün en yakışıklı Türk futbolcusunu seçiyoruz!
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