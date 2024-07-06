Görüş Bildir
Haberler
Test
Anket
İşte O Anket! EURO 2024’ün En Yakışıklı Türk Futbolcusunu Seçiyoruz

İşte O Anket! EURO 2024’ün En Yakışıklı Türk Futbolcusunu Seçiyoruz

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
06.07.2024 - 12:01

Heyecanla Euro 2024 maçlarını takip ederken gönlümüz tabii ki Milli Takımdan yana... Maçlar şimdilik bir kenarda dursun bugünkü konumuz ise Milli Takım oyuncularımızın yakışıklılığı... Evet işte o anket! Euro 2024'ün en yakışıklı Türk futbolcusunu seçiyoruz!

Buyurun ankete;👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sence Euro 2024'ün en yakışıklı Türk futbolcusu kim?

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın