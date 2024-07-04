10 Soruluk Karakter Çözümü Testine Göre Sen Kimsin?
10 Soruluk Karakter Çözümü Testine Göre Sen Kimsin?
10 soruluk karakter çözümü testine göre sen kimsin?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım kaç yıllık arkadaşlıkların var?
4. Birini seçmek zorundasın.
5. İşinden çok sıkıldın ve artık seni tatmin etmiyor ne yaparsın?
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6. Kimin tavsiyesini kesinlikle dinlersin?
7. Kendin için yaptığın en iyi şey ne?
8. Yarın hiç bilmediğin bir yerde uyansan ilk soracağın soru ne?
9. Bu renklerden hangisi sana ilham veriyor?
10. Son olarak bize bir uçan hayvan seçer misin?
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Kendine adanmış ve kimseyi yarı yolda bırakmayan birisin!
Cesaretin ile herkese ilham olan ve risk almayı seven birisin!
Kurallardan hoşlanmayan ve her zaman kendi bildiğini yapan birisin!
Sorumluluk sahibi ve gerçekçi birisin!
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