Hayatının En İyi Günleri Geçti mi Geldi mi Yoksa Gelecek mi?
Hayatının En İyi Günleri Geçti mi Geldi mi Yoksa Gelecek mi?
Sen hayatının en iyi günlerini ne zaman yaşayacaksın?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım şu an kendini nasıl hissediyorsun?
4. Peki hayatının en iyi günü senin için nedir?
5. Geçmişe döneceksin ama hayatında ne ilerleme kaydedeceksin ne de gerileme kabul eder misin?
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6. Sen neyden mutlu olursun?
7. Hayatında pişman olduğun şeyler var mı?
8. Bize bir görsel seçer misin?
9. Son olarak burcunu seçer misin?
Hayatının en iyi günleri geçmişte kalmış!
Hayatının en iyi günleri gelmiş!
Hayatının en iyi günleri gelecek!
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