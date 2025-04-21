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Kapadokya'ya Gelen Bir Turist, Sabah Karşılaştığı Büyüleyici Manzarayı Paylaştı

Kapadokya'ya Gelen Bir Turist, Sabah Karşılaştığı Büyüleyici Manzarayı Paylaştı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 00:41 Son Güncelleme: 22.04.2025 - 00:44

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Nevşehir’in dünyaca ünlü turizm bölgesi Kapadokya, doğal güzelliğiyle yine hayran bıraktı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya, bu etkileyici anlarıyla her mevsim ziyaretçilerin gözdesi olmayı sürdürüyor. 

Sabah uyandığında karşılaştığı manzarayı sosyal medyada paylaşan bir turist, binlerce beğeni aldı.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Sıcak hava balonları, peribacaları ve eşsiz doğa manzarasıyla güne başlayan turistin çektiği görüntüler, Kapadokya’nın etkileyici atmosferini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sıcak hava balonları, peribacaları ve eşsiz doğa manzarasıyla güne başlayan turistin çektiği görüntüler, Kapadokya’nın etkileyici atmosferini bir kez daha gözler önüne serdi.

Peribacalarının arasında süzülen rengârenk balonlar, sisle kaplı vadiler ve yükselen güneşin altın tonlarıyla buluşmasıyla ortaya çıkan bu manzara, izleyenleri adeta büyüledi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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