Kapadokya'ya Gelen Bir Turist, Sabah Karşılaştığı Büyüleyici Manzarayı Paylaştı

Nevşehir’in dünyaca ünlü turizm bölgesi Kapadokya, doğal güzelliğiyle yine hayran bıraktı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya, bu etkileyici anlarıyla her mevsim ziyaretçilerin gözdesi olmayı sürdürüyor.

Sabah uyandığında karşılaştığı manzarayı sosyal medyada paylaşan bir turist, binlerce beğeni aldı.