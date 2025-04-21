Doç. Dr. Keskin’den Alkol Uyarısı: Orta Derecede Tüketilmesi Bile Ömrü Kısaltmaya Yetiyor!

Alkol tüketiminin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri uzun süredir biliniyor. Karaciğer yağlanması, siroz, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve bazı kanser türleri, alkolün yol açtığı ciddi sağlık sorunları arasında yer alıyor. Uzun vadeli ve aşırı tüketim ise bağımlılık riskini artırırken, ruh sağlığını da olumsuz etkiliyor.

Doç. Dr. Muhammed Keskin, orta düzeyde alkol tüketiminin bile sanılandan daha zararlı olduğunu vurguladı.