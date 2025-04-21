onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Doç. Dr. Keskin’den Alkol Uyarısı: Orta Derecede Tüketilmesi Bile Ömrü Kısaltmaya Yetiyor!

Doç. Dr. Keskin’den Alkol Uyarısı: Orta Derecede Tüketilmesi Bile Ömrü Kısaltmaya Yetiyor!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
21.04.2025 - 20:08

İçerik Devam Ediyor

Alkol tüketiminin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri uzun süredir biliniyor. Karaciğer yağlanması, siroz, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve bazı kanser türleri, alkolün yol açtığı ciddi sağlık sorunları arasında yer alıyor. Uzun vadeli ve aşırı tüketim ise bağımlılık riskini artırırken, ruh sağlığını da olumsuz etkiliyor.

Doç. Dr. Muhammed Keskin, orta düzeyde alkol tüketiminin bile sanılandan daha zararlı olduğunu vurguladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Keskin'e göre, günde yalnızca 2 bira içmek insan ömrünü ortalama 10 yıl kısaltabiliyor.

Keskin'e göre, günde yalnızca 2 bira içmek insan ömrünü ortalama 10 yıl kısaltabiliyor.

Bu uyarıları destekleyen bilimsel veriler de mevcut. 2022 yılında 36.000 kişi üzerinde yapılan bir araştırma, orta derecede alkol tüketiminin beyin hacmini ciddi şekilde küçülttüğünü ve insan ömrünü kısalttığını ortaya koyuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın