Yaz aylarının sıcak ve coşkulu havasıyla birlikte, kalbinde aşk rüzgarları estirecek biriyle tanışmanın hayaliyle yanıp tutuşuyorsun. Ancak, bu aşkın süresi ne yazık ki sadece bir ay olacak. Bir ay boyunca kalbin aşkla çarpacak, ruhun heyecanla dolacak ve her anını dolu dolu yaşayacaksın. Bu bir aylık süre zarfında, her gün yeni bir macera, her an yeni bir heyecan seni bekliyor olacak. Güneşin altında el ele yürüyüşler, romantik akşam yemekleri, yıldızların altında geçirilen geceler ve belki de birlikte çıktığınız bir tatil... Tüm bu anılar, bu kısa süreli aşkın her anını değerli kılacak. Ancak, her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi, bu aşkın da bir sonu olacak ve bu son, yazın sonuyla birlikte gelecek. Belki de bu aşkın süresinin kısa olması, onu daha özel ve unutulmaz kılacak. Kim bilir, belki de bu bir aylık aşk, senin hayatının en güzel ve en heyecanlı ayı olacak. Sonuçta, aşkın süresi değil, yaşadığın duygular ve biriktirdiğin anılar önemli. Bu yüzden, bu bir aylık aşkın her anını dolu dolu yaşa, her anını özel kıl ve sonunda geriye baktığında gülümseyerek anımsa. Çünkü aşk, yaşadığın sürece güzel!