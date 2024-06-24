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En Özlenen Yaz Dizisi Seçildi! İşte Özlediğimiz 10 Yaz Dizisi

En Özlenen Yaz Dizisi Seçildi! İşte Özlediğimiz 10 Yaz Dizisi

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
24.06.2024 - 11:01

Geçtiğimiz hafta sizlere en özlediğimiz yaz dizisi anketi yapmıştık. İşte o anketimiz sonuçlandı. Buyurun sonuçlara beraber bakalım!👇

Anketi merak ettiysen;

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10. Sen Çal Kapımı

10. Sen Çal Kapımı

9. Baht Oyunu

9. Baht Oyunu

8. Çilek Kokusu

8. Çilek Kokusu

7. Güneşi Beklerken

7. Güneşi Beklerken

6. Erkenci Kuş

6. Erkenci Kuş
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5. Aşk Mantık İntikam

5. Aşk Mantık İntikam

4. İnadına Aşk

4. İnadına Aşk

3. Kaçak Gelinler

3. Kaçak Gelinler

2. Kiraz Mevsimi

2. Kiraz Mevsimi

1. Kiralık Aşk

1. Kiralık Aşk

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