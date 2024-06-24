En Özlenen Yaz Dizisi Seçildi! İşte Özlediğimiz 10 Yaz Dizisi
En Özlenen Yaz Dizisi Seçildi! İşte Özlediğimiz 10 Yaz Dizisi
Geçtiğimiz hafta sizlere en özlediğimiz yaz dizisi anketi yapmıştık. İşte o anketimiz sonuçlandı. Buyurun sonuçlara beraber bakalım!👇
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10. Sen Çal Kapımı
9. Baht Oyunu
8. Çilek Kokusu
7. Güneşi Beklerken
6. Erkenci Kuş
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5. Aşk Mantık İntikam
4. İnadına Aşk
3. Kaçak Gelinler
2. Kiraz Mevsimi
1. Kiralık Aşk
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