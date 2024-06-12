Sen Hangi Çağın İnsanısın?
Sen Hangi Çağın İnsanısın?
Sen hangi çağın insanısın?
Haydi testeee!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım bir buluş yapmış olsaydın hangisini bulmak isterdin?
4. Peki hangisini yemeyi daha çok seviyorsun?
5. Sence sen hangi konuda daha iyisin?
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6. Şu an yaşadığımız devirde mutlu musun?
7. Eski çağlarda en çok seni ne cezbediyor?
8. Son olarak sen bu dünya için ne yapmak isterdin?
İlk Çağ
Orta Çağ
Yeni Çağ
Yakın Çağ
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