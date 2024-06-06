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Dizi Tarihinin En Kötü Annesi Belirlendi! İşte Dizilerdeki En Kötü 10 Anne Karakteri

Dizi Tarihinin En Kötü Annesi Belirlendi! İşte Dizilerdeki En Kötü 10 Anne Karakteri

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
06.06.2024 - 15:01

Geçtiğimiz haftalarda siz değerli okuyucularımıza bir anket hazırlamıştık. Dizilerdeki en kötü anne karakterini seçtiğimiz anketimiz sonuçlandı!👇

Anketimizi merak ettiysen;👇

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10. Fazilet Hanım ve Kızları-Fazilet

10. Fazilet Hanım ve Kızları-Fazilet

9. Yaprak Dökümü-Hayriye Hanım

9. Yaprak Dökümü-Hayriye Hanım

8. Bahar-Nevra Yavuzoğlu

8. Bahar-Nevra Yavuzoğlu

7. O Hayat Benim-Nuran

7. O Hayat Benim-Nuran

6. Kızılcık Şerbeti-Pembe Ünal

6. Kızılcık Şerbeti-Pembe Ünal
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5. Yaprak Dökümü-Cevriye Hanım

5. Yaprak Dökümü-Cevriye Hanım

4. Aşk-ı Memnu-Firdevs Yöreoğlu

4. Aşk-ı Memnu-Firdevs Yöreoğlu

3. Kuzey Güney-Handan Tekinoğlu

3. Kuzey Güney-Handan Tekinoğlu

2. Aile-Hülya Soykan

2. Aile-Hülya Soykan

1. Kırgın Çiçekler-Mesude Yılmaz

1. Kırgın Çiçekler-Mesude Yılmaz

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