Dizi Tarihinin En Kötü Annesi Belirlendi! İşte Dizilerdeki En Kötü 10 Anne Karakteri
Dizi Tarihinin En Kötü Annesi Belirlendi! İşte Dizilerdeki En Kötü 10 Anne Karakteri
İçeriğin Devamı Aşağıda
10. Fazilet Hanım ve Kızları-Fazilet
9. Yaprak Dökümü-Hayriye Hanım
8. Bahar-Nevra Yavuzoğlu
7. O Hayat Benim-Nuran
6. Kızılcık Şerbeti-Pembe Ünal
İçeriğin Devamı Aşağıda
5. Yaprak Dökümü-Cevriye Hanım
4. Aşk-ı Memnu-Firdevs Yöreoğlu
3. Kuzey Güney-Handan Tekinoğlu
2. Aile-Hülya Soykan
1. Kırgın Çiçekler-Mesude Yılmaz
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın