10 soruluk psikoloji testine göre senin canını yakan şey ne?

Hayatın renkli kulislerinde, senin en büyük düşmanın başarısızlık. Evet, doğru duydunuz! Her ne kadar bu hayatta herkesin başarısızlıkla tanışma şansı olsa da, senin için bu durum biraz daha farklı. Senin için başarısızlık, sadece bir durak değil, adeta bir kırmızı ışık. Her seferinde, bir işte yenildiğini hissettiğinde, sanki bir bıçak yüreğine saplanıyor. Bu acıyı kimseye anlatamazsın, çünkü bu senin en özel, en saklı sırrın. Sen, hayatın her alanında en iyisi olmak için var olan bir savaşçısın. Başarısızlık, senin dünyanda bir seçenek bile değil. Seninle aynı hedefe sahip olanlar, bu durumu çok iyi bilirler. Çünkü sen, başarısızlığa tahammül edemeyen, her zaman daha fazlasını hedefleyen ve kendini göstermeyi seven birisin. Bu yüzden, her başarısızlık seni daha da güçlendiriyor, daha da ileriye taşıyor. Sen, başarısızlığın acısını yüreğinde hissettiğinde, bu seni daha da hırslı biri yapıyor. Başarısızlık senin hayatında yer alamaz, çünkü sen bunu kabul etmezsin. Her zaman daha fazlasını yapar, daha fazlasını hedefler ve kendini her zaman bir adım öne taşırsın. Sen, başarısızlıkla değil, başarıyla anılmak için var olan birisin.