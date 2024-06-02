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10 Soruluk Psikoloji Testine Göre Senin Canını Yakan Şey Ne?

10 Soruluk Psikoloji Testine Göre Senin Canını Yakan Şey Ne?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
02.06.2024 - 15:01

10 soruluk psikoloji testine göre senin canını yakan şey ne?

Haydi testeee!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım bu ruh hallerinden hangisini daha çok hissediyorsun?

3. Söyle bakalım bu ruh hallerinden hangisini daha çok hissediyorsun?

4. Sevildiğini hissediyor musun?

5. 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?

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6. En çok özlediğin şey ne?

7. Tanıştığın herkesin hafızasında yer edinir misin?

8. En son ne zaman ağladın?

8. En son ne zaman ağladın?

9. Her şeye rağmen seni ayağa kaldıran şey ne?

10. Son olarak üzüldüğün veya kırıldığın hemen anlaşılır mı?

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Senin canını yakan şey sevdiğin kadar sevilmemek!

Hayatının en büyük acısı, sevdiğin kadar sevilmemek. Karşındaki kişiye sunduğun sınırsız sevgi ve değerin karşılığını alamamak, kalbini derinden yaralıyor. Her defasında bu duruma içerliyor, belki de kendine bir çizgi çekmeye çalışıyorsun. Ancak bu çizgiyi sürekli aşıyorsun. Çünkü sen, duygularıyla yaşayan, hislerine sıkı sıkıya bağlı bir bireysin. Sevgini içinde tutmak, onu saklamak senin doğana aykırı. Sevgi, senin yaşam dilin, hayatının en önemli parçası. Her anını, her deneyimini duygularınla birlikte yaşıyorsun. Ama bu durum, bazen canını acıtabiliyor. Çünkü sen, herkese karşı sonsuz bir sevgi beslerken, sana gelen sevgi hep kısıtlı, hep eksik kalıyor. Bu durum, seni derinden yaralıyor ve sen de, tıpkı senin gibi seven, duygularını açıkça ifade eden birini arzuluyorsun. Bu yüzden, sevdiğin kadar sevilmemek, senin en büyük hayal kırıklığın ve en büyük acın oluyor.

Senin canını yakan şey yaşadığın başarısızlıklar!

Hayatın renkli kulislerinde, senin en büyük düşmanın başarısızlık. Evet, doğru duydunuz! Her ne kadar bu hayatta herkesin başarısızlıkla tanışma şansı olsa da, senin için bu durum biraz daha farklı. Senin için başarısızlık, sadece bir durak değil, adeta bir kırmızı ışık. Her seferinde, bir işte yenildiğini hissettiğinde, sanki bir bıçak yüreğine saplanıyor. Bu acıyı kimseye anlatamazsın, çünkü bu senin en özel, en saklı sırrın. Sen, hayatın her alanında en iyisi olmak için var olan bir savaşçısın. Başarısızlık, senin dünyanda bir seçenek bile değil. Seninle aynı hedefe sahip olanlar, bu durumu çok iyi bilirler. Çünkü sen, başarısızlığa tahammül edemeyen, her zaman daha fazlasını hedefleyen ve kendini göstermeyi seven birisin. Bu yüzden, her başarısızlık seni daha da güçlendiriyor, daha da ileriye taşıyor. Sen, başarısızlığın acısını yüreğinde hissettiğinde, bu seni daha da hırslı biri yapıyor. Başarısızlık senin hayatında yer alamaz, çünkü sen bunu kabul etmezsin. Her zaman daha fazlasını yapar, daha fazlasını hedefler ve kendini her zaman bir adım öne taşırsın. Sen, başarısızlıkla değil, başarıyla anılmak için var olan birisin.

Senin canını yakan şey hiçbir şeyin bir daha eskisi gibi olmayacağını bilmek!

Bir zamanlar kalbinde alevlenen o sıcak duygular, şimdi seni içten içe yakıyor. Eski günlerin tatlı hatıraları, şimdiki zamanın acı gerçekleriyle yer değiştiriyor. O eski güzel günlerin, o eski neşenin, o eski mutluluğun hasretiyle yanıp tutuşuyorsun. Her hatırladığında, sanki o günler daha da parlak, daha da güzelmiş gibi geliyor. Şimdiki zaman, o eski güzel günlerin yanında sönük ve anlamsız kalıyor. Ve belki de en acı olanı, bir daha asla o eski mutluluğuna kavuşamayacağını bilmek. Bu düşünce, içinde bir yara gibi kanıyor, seni hem hüzünlendiriyor hem de endişeye sürüklüyor. Geleceğin belirsizliği, geçmişin güzel anılarına olan özlemi daha da körüklüyor. Eskiye olan bu özlem, hem canını yakıyor hem de seni bir o kadar da endişelendiriyor.

Senin canını yakan şey senin yerine başka birinin koyulması!

Hayatın en acı gerçeklerinden biri, bir başkasının senin yerini almasıdır. Bu, senin canını en çok yakan ve yüreğini dağlayan bir durum. Sen, hayatının her anında, kahkahalarınla, neşenle, enerjinle ve sımsıcak konuşmalarınla iz bırakan biri olmayı hedeflemişsin. Bu özelliklerinle, çevrendeki herkesi etkileyip, onların kalplerinde derin izler bırakmayı başarmışsın. Bu, aslında senin ne kadar eşsiz ve özel biri olduğunu gösteriyor. Ancak, birinin senin yerini almaya çalışması, seninle aynı etkiyi yaratmaya çabalaması, işte bu senin canını yakan. Sen, kendine özgü biri olmak, unutulmaz bir iz bırakmak istiyorsun. Bu yüzden, yerinin hızla ve kolayca dolduğunu görmek, seni derinden yaralıyor. Kendini bir anda kenarda, unutulmuş hissetmek, senin için en acı verici durumlar arasında. Sen, kalıcı olmak, unutulmamak ve her zaman hatırlanmak istiyorsun. İşte bu yüzden, yerinin başkası tarafından doldurulması, seni en çok inciten durum oluyor.

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