10 Soruluk Psikoloji Testine Göre Senin Canını Yakan Şey Ne?
10 Soruluk Psikoloji Testine Göre Senin Canını Yakan Şey Ne?
10 soruluk psikoloji testine göre senin canını yakan şey ne?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım bu ruh hallerinden hangisini daha çok hissediyorsun?
4. Sevildiğini hissediyor musun?
5. 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?
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6. En çok özlediğin şey ne?
7. Tanıştığın herkesin hafızasında yer edinir misin?
8. En son ne zaman ağladın?
9. Her şeye rağmen seni ayağa kaldıran şey ne?
10. Son olarak üzüldüğün veya kırıldığın hemen anlaşılır mı?
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Senin canını yakan şey sevdiğin kadar sevilmemek!
Senin canını yakan şey yaşadığın başarısızlıklar!
Senin canını yakan şey hiçbir şeyin bir daha eskisi gibi olmayacağını bilmek!
Senin canını yakan şey senin yerine başka birinin koyulması!
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