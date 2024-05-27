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O Seni Kaybetmekten Korkuyor mu?

O Seni Kaybetmekten Korkuyor mu?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
27.05.2024 - 16:01

O seni kaybetmekten korkuyor mu?

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım çok sık tartışıyor musunuz?

4. İlk özür dileyen kim oluyor?

5. Onun seni sevdiğine inanıyor musun?

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6. İlişkinizde hiç ara verdiniz mi?

7. Sizin ilişkiniz mükemmel mi?

8. Son olarak ilişkinizin başına dönelim. Sence o değişti mi?

O seni kaybetmekten korkuyor!

Evet, onun kalbinde senin için büyük bir yer var ve bu durum onu seni kaybetme korkusuyla dolduruyor. Belki bu durumun farkında değilsin ya da belki de bu duyguyu çok yoğun bir şekilde hissediyorsun. Onun seninle geçirdiği zamanlar, ona hayatın tüm zorluklarına rağmen huzur ve mutluluk veriyor. Seninle olduğunda, sanki tüm dünya onun etrafında dönüyor ve hayatın tüm renkleri daha parlak hale geliyor. Ancak sensiz olduğunda, hayatında büyük bir boşluk oluşuyor ve bu durum onu derinden etkiliyor. Seni kaybetme korkusu onun kalbinde öyle derin bir iz bırakıyor ki, bazen bu duygu onun kontrolünü ele geçiriyor ve anlamsız davranışlar sergilemesine neden oluyor. Belki de bu durum senin gözüne çarpmıyor ya da belki de onun bu davranışlarına anlam veremiyorsun. Ancak unutma ki, onun bu davranışlarının altında yatan neden, seni kaybetme korkusudur.

O seni kaybetmekten korkmuyor.

Sevgi, güçlü bir bağ oluşturduğunda, korkuların yok olur ve yerini güven alır. O, seni kaybetme korkusu taşımıyor çünkü senin değerini biliyor. Gözlerinde, seninle geçirdiği her an, birbirinize olan bağınızı daha da güçlendiriyor. Onun için, seni kaybetmek sadece bir ihtimal değil, çünkü seninle olan ilişkisi onun için sadece duygusal değil, aynı zamanda mantıklı da. Senin ona olan bağlılığın, her şeyin üstünde, yaşamın tüm iniş çıkışlarında bile sağlam kalacağına olan inancı, onu rahatlatıyor. O, seni seviyor çünkü seninle birlikte olduğunda, hayatın anlam kazandığını biliyor. Senin varlığın, ona güç ve huzur veriyor. İçindeki bu derin inanç, korkularını bastırıyor ve senin sevginle doldurduğu kalbi, karanlık düşüncelerin pençesinden kurtarıyor. Her gün, seninle birlikte olmanın ne kadar büyük bir şans olduğunu fark ediyor. Seninle paylaştığı her an, ona mutluluk ve huzur veriyor. O, seni kaybetmekten korkmuyor çünkü seninle birlikteyken, geleceğe dair umut dolu bir bakış açısına sahip. İşte bu yüzden, onun kalbinde seni kaybetme korkusu asla yer edinemiyor; çünkü senin sevgin, onun en güçlü kalesi ve en güvenilir limanı.

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