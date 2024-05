O seni kaybetmekten korkuyor mu?

Sevgi, güçlü bir bağ oluşturduğunda, korkuların yok olur ve yerini güven alır. O, seni kaybetme korkusu taşımıyor çünkü senin değerini biliyor. Gözlerinde, seninle geçirdiği her an, birbirinize olan bağınızı daha da güçlendiriyor. Onun için, seni kaybetmek sadece bir ihtimal değil, çünkü seninle olan ilişkisi onun için sadece duygusal değil, aynı zamanda mantıklı da. Senin ona olan bağlılığın, her şeyin üstünde, yaşamın tüm iniş çıkışlarında bile sağlam kalacağına olan inancı, onu rahatlatıyor. O, seni seviyor çünkü seninle birlikte olduğunda, hayatın anlam kazandığını biliyor. Senin varlığın, ona güç ve huzur veriyor. İçindeki bu derin inanç, korkularını bastırıyor ve senin sevginle doldurduğu kalbi, karanlık düşüncelerin pençesinden kurtarıyor. Her gün, seninle birlikte olmanın ne kadar büyük bir şans olduğunu fark ediyor. Seninle paylaştığı her an, ona mutluluk ve huzur veriyor. O, seni kaybetmekten korkmuyor çünkü seninle birlikteyken, geleceğe dair umut dolu bir bakış açısına sahip. İşte bu yüzden, onun kalbinde seni kaybetme korkusu asla yer edinemiyor; çünkü senin sevgin, onun en güçlü kalesi ve en güvenilir limanı.