O Seni Kaybetmekten Korkuyor mu?
O Seni Kaybetmekten Korkuyor mu?
O seni kaybetmekten korkuyor mu?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım çok sık tartışıyor musunuz?
4. İlk özür dileyen kim oluyor?
5. Onun seni sevdiğine inanıyor musun?
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6. İlişkinizde hiç ara verdiniz mi?
7. Sizin ilişkiniz mükemmel mi?
8. Son olarak ilişkinizin başına dönelim. Sence o değişti mi?
O seni kaybetmekten korkuyor!
O seni kaybetmekten korkmuyor.
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