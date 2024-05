Evet/hayır psikoloji testine göre sen duygusal bağımlı mısın?

Duygusal bağımlılık senden uzak, bir o kadar da yabancı bir kavram. İlişkilerinde daima dengeyi elden bırakmayan, aşkın sıcaklığını ve soğukluğunu eşit oranda yaşayan birisin. Aşkın körü körüne olanını reddediyor, kimseyi hayatının merkezine oturtmuyorsun. İlişkilerinde her zaman bir adım geri durmayı, her an her şeyin sona erebileceği ihtimalini aklının bir köşesinde tutmayı biliyorsun. Bu bilinç, seni her zaman ayakları üzerinde durmaya, her zaman kendini korumaya yönlendiriyor. Güven konusunda yaşadığın endişeler, belki de birçok kişinin aksine, seni birine bağımlı olmaktan uzaklaştırmış. Bu durum, senin aslında sadece kendine bağımlı olduğunu gösteriyor. Kendine olan bu bağımlılığın, aslında hayatının her alanında sana güç veriyor, seni daha da güçlü kılıyor. Kendine olan bu güvenin, hayatının her anında seninle olacak ve seni sen yapan özelliklerinden biri.