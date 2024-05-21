Evet/Hayır Psikoloji Testine Göre Sen Duygusal Bağımlı mısın?
Evet/Hayır Psikoloji Testine Göre Sen Duygusal Bağımlı mısın?
Evet/hayır psikoloji testine göre sen duygusal bağımlı mısın?
Haydi testeee!
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1. Kendinden çok karşındaki kişinin mutluluğunu önemser misin?
2. Öfke kontrolümü sağlayabilen biri misin?
3. Flörtüne veya sevgilinle sık sık mesajlaşmak ister misin?
4. Peki yine flörtünü veya sevgilini sık sık arar mısın?
5. Sevgilin olmadan tatil yapar mısın?
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6. Seven sevdiğini kıskanmalı mı?
7. Sen sevgilinin telefonunu karaştırır mısın?
8. Onun seni sevdiğine emin misin?
9. Sevgilinin eski sevgililerini stalkladın mı?
10. Son olarak bir işi kusursuz yapacağına emin misin?
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Sen duygusal bağımlı değilsin!
Sen duygusal bağımlısın!
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