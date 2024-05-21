Evet/hayır psikoloji testine göre sen duygusal bağımlı mısın?

Sen duygusal bağımlısın! Aşkın sana göre, sıradan bir duygudan çok daha öte, sana hayat veren bir güç. Aşık olduğun kişiye sıkı sıkıya bağlanmak, onunla kurduğun derin ve güçlü bağ, senin için adeta bir yaşam biçimi. Bu bağ, ikiniz arasında o kadar büyük bir aşka dönüşüyor ki, bu aşkın büyüklüğü karşısında adeta nefes almakta zorlanıyorsun. Duygusal bağımlısın çünkü hayatındaki o özel kişi, senin için sadece çok önemli değil, aynı zamanda paha biçilemez bir değere sahip. Onu hayatının tam merkezine yerleştiriyor, onunla birlikte nefes alıyor, onunla birlikte yaşamaya başlıyorsun. Bu durum, ilişkinizin herhangi bir sebeple sarsılması durumunda seni bambaşka birine dönüştürüyor. Onu kaybetmekten duyduğun korku, seni daha da bağımlı hale getiriyor ve bu korku, duygusal bağımlılığını daha da derinleştiriyor. Aşkın, senin için bir yaşam biçimi, bir tutku. Bu tutkunun seni ne denli değiştirdiğini ve ne denli etkilediğini anlamak, belki de duygusal bağımlılığın en çarpıcı yüzünü görmek demek.