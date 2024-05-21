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Evet/Hayır Psikoloji Testine Göre Sen Duygusal Bağımlı mısın?

Evet/Hayır Psikoloji Testine Göre Sen Duygusal Bağımlı mısın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
21.05.2024 - 16:46

Evet/hayır psikoloji testine göre sen duygusal bağımlı mısın?

Haydi testeee!

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1. Kendinden çok karşındaki kişinin mutluluğunu önemser misin?

2. Öfke kontrolümü sağlayabilen biri misin?

3. Flörtüne veya sevgilinle sık sık mesajlaşmak ister misin?

4. Peki yine flörtünü veya sevgilini sık sık arar mısın?

5. Sevgilin olmadan tatil yapar mısın?

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6. Seven sevdiğini kıskanmalı mı?

7. Sen sevgilinin telefonunu karaştırır mısın?

8. Onun seni sevdiğine emin misin?

9. Sevgilinin eski sevgililerini stalkladın mı?

10. Son olarak bir işi kusursuz yapacağına emin misin?

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Sen duygusal bağımlı değilsin!

Duygusal bağımlılık senden uzak, bir o kadar da yabancı bir kavram. İlişkilerinde daima dengeyi elden bırakmayan, aşkın sıcaklığını ve soğukluğunu eşit oranda yaşayan birisin. Aşkın körü körüne olanını reddediyor, kimseyi hayatının merkezine oturtmuyorsun. İlişkilerinde her zaman bir adım geri durmayı, her an her şeyin sona erebileceği ihtimalini aklının bir köşesinde tutmayı biliyorsun. Bu bilinç, seni her zaman ayakları üzerinde durmaya, her zaman kendini korumaya yönlendiriyor. Güven konusunda yaşadığın endişeler, belki de birçok kişinin aksine, seni birine bağımlı olmaktan uzaklaştırmış. Bu durum, senin aslında sadece kendine bağımlı olduğunu gösteriyor. Kendine olan bu bağımlılığın, aslında hayatının her alanında sana güç veriyor, seni daha da güçlü kılıyor. Kendine olan bu güvenin, hayatının her anında seninle olacak ve seni sen yapan özelliklerinden biri.

Sen duygusal bağımlısın!

Sen duygusal bağımlısın! Aşkın sana göre, sıradan bir duygudan çok daha öte, sana hayat veren bir güç. Aşık olduğun kişiye sıkı sıkıya bağlanmak, onunla kurduğun derin ve güçlü bağ, senin için adeta bir yaşam biçimi. Bu bağ, ikiniz arasında o kadar büyük bir aşka dönüşüyor ki, bu aşkın büyüklüğü karşısında adeta nefes almakta zorlanıyorsun. Duygusal bağımlısın çünkü hayatındaki o özel kişi, senin için sadece çok önemli değil, aynı zamanda paha biçilemez bir değere sahip. Onu hayatının tam merkezine yerleştiriyor, onunla birlikte nefes alıyor, onunla birlikte yaşamaya başlıyorsun. Bu durum, ilişkinizin herhangi bir sebeple sarsılması durumunda seni bambaşka birine dönüştürüyor. Onu kaybetmekten duyduğun korku, seni daha da bağımlı hale getiriyor ve bu korku, duygusal bağımlılığını daha da derinleştiriyor. Aşkın, senin için bir yaşam biçimi, bir tutku. Bu tutkunun seni ne denli değiştirdiğini ve ne denli etkilediğini anlamak, belki de duygusal bağımlılığın en çarpıcı yüzünü görmek demek.

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