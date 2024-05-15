Başrol Olsaydın Sana En Yakışacak Partner Kim Olurdu?
Başrol Olsaydın Sana En Yakışacak Partner Kim Olurdu?
Sana en yakışacak dizi partnerini seçiyoruz!
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım senin dizin nerede yayınlanmalı?
4. Peki oynayacağın dizi/filmin türü ne olmalı?
5. Oynayacağın karakter için nasıl değişimleri göze alabilirsin?
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6. Diyelim ki sevgilin var ama dizi partnerinle de aranda çok çok iyi bir uyum, elektrik bir şeyler var. O da sana karşı bayağı yüksek. Sevgilini aldatır mısın?
7. Cesur sahnelerden bahsedelim. Sen sanat için neler yapabilirsin?
8. Peki boyunu öğrenelim desek?
9. Son olarak burcunu seçer misin?
Serenay Sarıkaya
Pınar Deniz
Afra Saraçoğlu
Kıvanç Tatlıtuğ
Metin Akdülger
Alperen Duymaz
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