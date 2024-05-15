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Başrol Olsaydın Sana En Yakışacak Partner Kim Olurdu?

Başrol Olsaydın Sana En Yakışacak Partner Kim Olurdu?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
15.05.2024 - 17:31

Sana en yakışacak dizi partnerini seçiyoruz!

Haydi teste!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım senin dizin nerede yayınlanmalı?

4. Peki oynayacağın dizi/filmin türü ne olmalı?

4. Peki oynayacağın dizi/filmin türü ne olmalı?

5. Oynayacağın karakter için nasıl değişimleri göze alabilirsin?

5. Oynayacağın karakter için nasıl değişimleri göze alabilirsin?
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6. Diyelim ki sevgilin var ama dizi partnerinle de aranda çok çok iyi bir uyum, elektrik bir şeyler var. O da sana karşı bayağı yüksek. Sevgilini aldatır mısın?

6. Diyelim ki sevgilin var ama dizi partnerinle de aranda çok çok iyi bir uyum, elektrik bir şeyler var. O da sana karşı bayağı yüksek. Sevgilini aldatır mısın?

7. Cesur sahnelerden bahsedelim. Sen sanat için neler yapabilirsin?

8. Peki boyunu öğrenelim desek?

9. Son olarak burcunu seçer misin?

Serenay Sarıkaya

Sana en çok yakışacak dizi partneri Serenay Sarıkaya.

Pınar Deniz

Sana en çok yakışacak dizi partneri Pınar Deniz.

Afra Saraçoğlu

Sana en çok yakışacak dizi partneri Afra Saraçoğlu

Kıvanç Tatlıtuğ

Sana en çok yakışacak dizi partneri Kıvanç Tatlıtuğ.

Metin Akdülger

Sana en çok yakışacak dizi partneri Metin Akdülger.

Alperen Duymaz

Sana en çok yakışacak dizi partneri Alperen Duymaz

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