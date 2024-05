Ortadan kaybolsan kaç gün sonra yokluğun fark edilir?

Bir anda ortadan kaybolsan, kimse senin yokluğunu hemen fark etmez. Bu acı bir gerçek olabilir, ama maalesef durum böyle. Sen, içine kapanık, düşüncelerini ve hislerini kolay kolay dışa vurmayan bir kişiliğe sahipsin. Her zaman kalabalıkların içinde olmayı seven, her etkinlikte boy gösteren biri değilsin. Bu yüzden, birkaç gün boyunca etrafta olmasan, bu durum çevrendeki insanların alışık olduğu bir durum olur. Onlar için bu, senin sıradan bir davranışın olur ve bu yüzden senin yokluğunu hemen fark etmeyebilirler. Bu durum, belki de senin daha çok kendine zaman ayırmayı seven, kalabalıklar yerine kendi dünyasında vakit geçirmeyi tercih eden bir kişiliğe sahip olmanla ilgilidir. Bu yüzden, senin yokluğun günlerce fark edilmeyebilir.