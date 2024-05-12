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Ortadan Kaybolsan Kaç Gün Sonra Yokluğun Fark Edilir?

Ortadan Kaybolsan Kaç Gün Sonra Yokluğun Fark Edilir?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
12.05.2024 - 14:31

Ortadan kaybolsan kaç gün sonra yokluğun fark edilir?

Haydiiiii başlayalım!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım arkadaşlarınla ne sıklıkla konuşuyorsun?

4. Sen kiminle yaşıyorsun?

5. Telefonu kapatıp günlerce açmadığın oluyor mu?

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6. Seni neyden uzaklaşmak dinlendiriyor?

6. Seni neyden uzaklaşmak dinlendiriyor?

7. Tek başına tatile çıktın mı daha önce?

7. Tek başına tatile çıktın mı daha önce?

8. Son olarak sen hangisisin?

Senin yokluğun en fazla 3 saatte fark edilir!

Bir yıldızın parıltısı gibi, senin yokluğun da hemen fark edilir, en fazla 3 saat içinde. Sen, herkesin hayatında adeta bir güneş gibi parlayan, varlığıyla etrafını aydınlatan birisin. Enerjin, neşen ve pozitifliğinle insanları etkileyen, onlara hayat enerjisi veren bir karakterin var. Bir ortamda senin yokluğun, sanki bir filmdeki en sevilen karakterin aniden kaybolması gibi, hemen fark edilir. Seninle birlikte gülüp eğlenen, seninle birlikte yüzleri gülen insanlar, senin yokluğunda adeta bir boşluğa düşerler. Senin yokluğun, bir şarkının en güzel kısmının eksik olması gibi, kimseye iyi gelmez. Sen, yokluğun hemen fark edilen, bir yıldız gibi parıldayan birisin. Kimse, senin yokluğuna dayanamaz. Seninle birlikte geçen zaman, herkes için adeta bir bayram havasında geçer. Senin yokluğun, bir bayramın neşesinin eksik olması gibi, kimseye iyi gelmez. Sen, herkesin hayatında vazgeçilmez bir yere sahipsin ve senin yokluğun, herkes için büyük bir eksiklik yaratır.

Senin yokluğun en fazla 1 günde fark edilir.

Senin yokluğun, belki ilk anda gözlerden kaçabilir, belki ilk saatlerde kimse senin eksikliğini hissetmeyebilir. Ancak bir gün bile geçmeden, senin yokluğunun farkına varılır. Senin, zaman zaman kalabalıktan uzaklaşıp, kendi düşüncelerinle baş başa kalmayı tercih eden bir kişiliğin olduğunu herkes bilir. Bu yüzden belki de ilk başta, senin yokluğunun sebebi olarak, kendi iç dünyanla baş başa kalmak istemen düşünülür. Bu senin doğanla öyle özdeşleşmiş bir durum ki, senin yokluğunun ilk saatlerinde, 'Ah, işte yine kendiyle baş başa kalmak istiyor, biraz huzur arıyor olmalı.' şeklinde yorumlar yapılır. Ancak bir gün bile geçmeden, senin yokluğunun boşluğu hissedilir ve senin varlığının ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılır.

Senin yokluğun günlerce fark edilmez.

Bir anda ortadan kaybolsan, kimse senin yokluğunu hemen fark etmez. Bu acı bir gerçek olabilir, ama maalesef durum böyle. Sen, içine kapanık, düşüncelerini ve hislerini kolay kolay dışa vurmayan bir kişiliğe sahipsin. Her zaman kalabalıkların içinde olmayı seven, her etkinlikte boy gösteren biri değilsin. Bu yüzden, birkaç gün boyunca etrafta olmasan, bu durum çevrendeki insanların alışık olduğu bir durum olur. Onlar için bu, senin sıradan bir davranışın olur ve bu yüzden senin yokluğunu hemen fark etmeyebilirler. Bu durum, belki de senin daha çok kendine zaman ayırmayı seven, kalabalıklar yerine kendi dünyasında vakit geçirmeyi tercih eden bir kişiliğe sahip olmanla ilgilidir. Bu yüzden, senin yokluğun günlerce fark edilmeyebilir.

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