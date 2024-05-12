Ortadan kaybolsan kaç gün sonra yokluğun fark edilir?

Bir yıldızın parıltısı gibi, senin yokluğun da hemen fark edilir, en fazla 3 saat içinde. Sen, herkesin hayatında adeta bir güneş gibi parlayan, varlığıyla etrafını aydınlatan birisin. Enerjin, neşen ve pozitifliğinle insanları etkileyen, onlara hayat enerjisi veren bir karakterin var. Bir ortamda senin yokluğun, sanki bir filmdeki en sevilen karakterin aniden kaybolması gibi, hemen fark edilir. Seninle birlikte gülüp eğlenen, seninle birlikte yüzleri gülen insanlar, senin yokluğunda adeta bir boşluğa düşerler. Senin yokluğun, bir şarkının en güzel kısmının eksik olması gibi, kimseye iyi gelmez. Sen, yokluğun hemen fark edilen, bir yıldız gibi parıldayan birisin. Kimse, senin yokluğuna dayanamaz. Seninle birlikte geçen zaman, herkes için adeta bir bayram havasında geçer. Senin yokluğun, bir bayramın neşesinin eksik olması gibi, kimseye iyi gelmez. Sen, herkesin hayatında vazgeçilmez bir yere sahipsin ve senin yokluğun, herkes için büyük bir eksiklik yaratır.