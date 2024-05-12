Ortadan Kaybolsan Kaç Gün Sonra Yokluğun Fark Edilir?
Ortadan Kaybolsan Kaç Gün Sonra Yokluğun Fark Edilir?
Ortadan kaybolsan kaç gün sonra yokluğun fark edilir?
Haydiiiii başlayalım!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım arkadaşlarınla ne sıklıkla konuşuyorsun?
4. Sen kiminle yaşıyorsun?
5. Telefonu kapatıp günlerce açmadığın oluyor mu?
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6. Seni neyden uzaklaşmak dinlendiriyor?
7. Tek başına tatile çıktın mı daha önce?
8. Son olarak sen hangisisin?
Senin yokluğun en fazla 3 saatte fark edilir!
Senin yokluğun en fazla 1 günde fark edilir.
Senin yokluğun günlerce fark edilmez.
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