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Evet/Hayır Aşk Testine Göre Sana Aşık Biri Var mı?

Evet/Hayır Aşk Testine Göre Sana Aşık Biri Var mı?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
09.05.2024 - 15:01

Evet/Hayır aşk testine göre sana aşık olan biri var mı?

Haydi teste!

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1. Söyle bakalım sence sen ilişkilerde mantıklı biri misin?

2. Flört etmeyi sever misin?

3. Daha önce hiç aşık oldun mu?

4. Temas sever misin?

5. Kariyerinden bahset bakalım. Sence sen şu an kariyer olarak çok iyi yerlerde misin?

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6. Hayatında çoğu şey yolunda gidiyor mu?

7. Sen gelecekten umutlu musun?

8. Arkadaşların senin için çok önemli mi?

9. Kendini değerli hissediyor musun?

10. Son olarak etrafındaki insanlar için sen vazgeçilmez biri misin?

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Sana aşık biri yok!

Aşkın büyülü dünyasında sana aşık biri yok. Neden mi? Çünkü sen aşkın kapılarını sıkı sıkıya kapamış birisin. İnsanların sana aşık olmasına izin vermiyorsun, kalbini onlara açmıyorsun. Aşktan kaçıyorsun, sanki bir aşk kovalamacasının içindeymişsin gibi. Flörtleşmek, biri için özel bir şekilde hazırlanmak, biri için kalbinin hızlı hızlı atmasını hissetmek... Bunlar sana çok uzak duygular. Aşkın bu tatlı heyecanlarını yaşamak yerine, sanki bir aşk kaçkını gibi davranıyorsun. Aşkın sana sunduğu bu büyülü dünyadan kaçıyorsun ve aynı zamanda aşk da senden uzaklaşıyor. Sana aşık biri yok çünkü sen aşka hazır değilsin. Aşka kapılarını açmaya henüz hazır değilsin. Aşkın sıcak ve samimi dünyasına adım atmayı henüz istemiyorsun. Belki de aşkı bulmak için önce ona hazır olman gerekiyor. Aşkın kapılarını aralaman, kalbini ona açman gerekiyor. Aşkı bulmak için belki de önce aşka kaçmamayı öğrenmen gerekiyor. Aşkın büyülü dünyasına adım atmak için belki de önce onunla dans etmeyi öğrenmen gerekiyor. Sonuçta, aşk bir macera ve sen bu maceraya hazır olmalısın. Aşkın sana sunduğu bu büyülü dünyaya adım atmak için belki de önce ona hazır olman gerekiyor.

Sana aşık biri var!

Bir kalp var ki, senin için atıyor. Senin için her türlü engeli aşabilecek, seninle olduğu için kendini tüm dünyanın en talihli insanı olarak gören biri var. Bu kişi, belki hemen yanı başında, belki de biraz uzağında, ama senin hayatının her anında bir şekilde var. Sanki bir gölgelenmiş gibi, senin her adımını takip ediyor, seninle birlikte nefes alıyor. Bu gizemli aşık, senin hayatında olmaktan büyük bir mutluluk duyuyor. Seninle aynı havayı soluyor, aynı gökyüzüne bakıyor ve belki de aynı rüyaları görüyor. Seninle olduğu her anı, bir ömür boyu sürecek bir anı olarak saklıyor kalbinde. Peki, bu gizemli aşık kim mi? İşte bu sorunun yanıtı tamamen senin elinde. Bu kişi, senin onu hayatında istemenle birlikte sana açılacak. Belki de senin etrafında dönen bu gizemli aşığı bulmak için biraz daha dikkatli olman yeterli olacak. Kim bilir, belki de aşkın gizemli yüzü çoktan hayatına girmiş bile.

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