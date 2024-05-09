Evet/Hayır Aşk Testine Göre Sana Aşık Biri Var mı?
Evet/Hayır Aşk Testine Göre Sana Aşık Biri Var mı?
Evet/Hayır aşk testine göre sana aşık olan biri var mı?
Haydi teste!
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1. Söyle bakalım sence sen ilişkilerde mantıklı biri misin?
2. Flört etmeyi sever misin?
3. Daha önce hiç aşık oldun mu?
4. Temas sever misin?
5. Kariyerinden bahset bakalım. Sence sen şu an kariyer olarak çok iyi yerlerde misin?
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6. Hayatında çoğu şey yolunda gidiyor mu?
7. Sen gelecekten umutlu musun?
8. Arkadaşların senin için çok önemli mi?
9. Kendini değerli hissediyor musun?
10. Son olarak etrafındaki insanlar için sen vazgeçilmez biri misin?
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Sana aşık biri yok!
Sana aşık biri var!
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