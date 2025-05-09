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Moda, Müzik ve Sürdürülebilirliğin Buluşma Noktası: Garage Sale Festival 2025

etiket Moda, Müzik ve Sürdürülebilirliğin Buluşma Noktası: Garage Sale Festival 2025

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
09.05.2025 - 10:03

İstanbul’un en sevilen konsept etkinliklerinden biri olan Garage Sale Festival, bu yıl üçüncü kez 17 Mayıs Cumartesi günü Swissôtel The Bosphorus Chalet Garden’ın büyüleyici atmosferinde gerçekleşiyor.

Stil sahibi moda tutkunlarını, müzikseverleri ve sürdürülebilir yaşamı benimseyenleri bir araya getiren Garage Sale Festival, benzersiz deneyimiyle bu yıl da katılımcılarına ilham vermeye hazırlanıyor.

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Festivalde Neler Var?

Festivalde Neler Var?

Les Benjamins (Archive Sale), Reflect Studio (Sample Sale), Paul Kenzie, Tiny, Esora, Act İstanbul, Métiers, Calyx, Olta Jewelry, PDM Vintage, Karargah, Aperith, Thread & Rivet, Miod, Hi!PINARKIRAL, Elder Youth x İstanbul Football Shirts, Mess Frames, Bilge Öztürk, Quiteoften, Clay On The Dancefloor ve Givin İyilik Mağazası gibi pek çok seçkin marka, festivalde özel koleksiyonlarıyla yerini alıyor.

Ayrıca Givin İyilik Mağazası, Burcu Esmersoy, Pelin Akil, Sibil Çetinkaya ve Aslı Kıvanç gibi tanınmış isimlerin fazla eşyalarını satışa sunarak, elde edilen gelirle sokak hayvanlarına destek sağlıyor.

Müziğin Ritmi Gün Boyu Sürecek

Garage Sale sahnesi, bu yıl da unutulmaz performanslara ev sahipliği yapıyor.

Uluslararası sahnelerden tanıdığımız Kadebostany ve sevilen grup Madrigal’in yanı sıra ENGIN, Orkun Bozdemir, Diana Swan ve This is Inanc festival enerjisini müzikle zirveye taşıyor.

İlham Verici Workshoplar

İlham Verici Workshoplar
İlham Verici Workshoplar

Festival kapsamında düzenlenecek yaratıcı atölyelerle katılımcılar sürdürülebilirliğe dokunan bir deneyim yaşayacak:

  • Reflect Studio ile Seligrafi Baskı

  • Esora ile Bag Charm Tasarımı

  • Act İstanbul ile Upcycle Keychain

Lezzet Swissôtel'den Geliyor

Foodcourt alanında, Swissôtel’in ödüllü şeflerinin hazırladığı özel menüler yer alacak. Sağlıklı, yaratıcı ve farklı mutfaklardan ilham alan tatlar festival keyfine eşlik edecek.

Sadece Bir Alışveriş Festivali Değil

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