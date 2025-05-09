Moda, Müzik ve Sürdürülebilirliğin Buluşma Noktası: Garage Sale Festival 2025
İstanbul’un en sevilen konsept etkinliklerinden biri olan Garage Sale Festival, bu yıl üçüncü kez 17 Mayıs Cumartesi günü Swissôtel The Bosphorus Chalet Garden’ın büyüleyici atmosferinde gerçekleşiyor.
Stil sahibi moda tutkunlarını, müzikseverleri ve sürdürülebilir yaşamı benimseyenleri bir araya getiren Garage Sale Festival, benzersiz deneyimiyle bu yıl da katılımcılarına ilham vermeye hazırlanıyor.
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Festivalde Neler Var?
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