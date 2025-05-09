Moda, Müzik ve Sürdürülebilirliğin Buluşma Noktası: Garage Sale Festival 2025

Les Benjamins (Archive Sale), Reflect Studio (Sample Sale), Paul Kenzie, Tiny, Esora, Act İstanbul, Métiers, Calyx, Olta Jewelry, PDM Vintage, Karargah, Aperith, Thread & Rivet, Miod, Hi!PINARKIRAL, Elder Youth x İstanbul Football Shirts, Mess Frames, Bilge Öztürk, Quiteoften, Clay On The Dancefloor ve Givin İyilik Mağazası gibi pek çok seçkin marka, festivalde özel koleksiyonlarıyla yerini alıyor.

Ayrıca Givin İyilik Mağazası, Burcu Esmersoy, Pelin Akil, Sibil Çetinkaya ve Aslı Kıvanç gibi tanınmış isimlerin fazla eşyalarını satışa sunarak, elde edilen gelirle sokak hayvanlarına destek sağlıyor.

Müziğin Ritmi Gün Boyu Sürecek

Garage Sale sahnesi, bu yıl da unutulmaz performanslara ev sahipliği yapıyor.

Uluslararası sahnelerden tanıdığımız Kadebostany ve sevilen grup Madrigal’in yanı sıra ENGIN, Orkun Bozdemir, Diana Swan ve This is Inanc festival enerjisini müzikle zirveye taşıyor.