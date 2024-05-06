Ghostlayan mısın Yoksa Ghostlanan mı?

Sen ilişikilerdeki ghostlayan tarafsın. Evet, senin için bir ilişkiyi bitirmek çok kolay. Sen, aşk ve ilişkilerde bir hayalet gibi ortadan kaybolan türden birisin. Senin için bir ilişkiyi sonlandırmak, bir çırpıda su içmek kadar kolay. Duyguların, senin için birer gölge gibi, ne varlıkları ne de yoklukları pek bir şey ifade ediyor. Birisi seni mutsuz ediyor mu? Belki de huzursuz hissettiriyor? Eğer öyleyse, onları hayatından çıkarmakta hiç tereddüt etmiyorsun. Sen, kendi mutluluğunu her şeyin üstünde tutan birisin. Kendi huzurunu ve mutluluğunu sağlamak için, kimseye vakit kaybettirmek gibi bir lüksün yok. Senin yolun, belki de biraz acımasızca çiziliyor olabilir. Ancak bu, senin hayatını kendi isteklerine ve beklentilerine göre şekillendirmenin bir parçası. Sonuçta, senin hayatın ve senin kuralların! Bu yüzden, kendi yolunu çizmekten çekinme. Kendi mutluluğunu önemseyen biri olmak, asla yanlış bir şey olamaz.