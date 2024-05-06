Ghostlayan mısın Yoksa Ghostlanan mı?
Ghostlayan mısın Yoksa Ghostlanan mı?
Sen ghostlayan mısın yoksa ghostlanan mı?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım sen birinden sıkılırsan ne yaparsın?
4. Biri seninle iletişimi ansızın keserse ne yaparsın?
5. Bize bir ayrılık cümlesi seç bakalım!
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6. Şimdiye kadar çok büyük bir aşk acısı yaşadın mı?
7. Bu aşk acısını nasıl atlattın?
8. Flörtlerde en sevdiğin şey nedir?
9. Birine bağlanmak sana nasıl hissettirir?
10. Son olarak burcunu seçer misin?
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Sen ghostlayansın!
Sen ghostlanansın!
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