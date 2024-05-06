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Ghostlayan mısın Yoksa Ghostlanan mı?

Ghostlayan mısın Yoksa Ghostlanan mı?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
06.05.2024 - 17:16

Sen ghostlayan mısın yoksa ghostlanan mı?

Haydi testeee!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım sen birinden sıkılırsan ne yaparsın?

3. Söyle bakalım sen birinden sıkılırsan ne yaparsın?

4. Biri seninle iletişimi ansızın keserse ne yaparsın?

4. Biri seninle iletişimi ansızın keserse ne yaparsın?

5. Bize bir ayrılık cümlesi seç bakalım!

5. Bize bir ayrılık cümlesi seç bakalım!
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6. Şimdiye kadar çok büyük bir aşk acısı yaşadın mı?

7. Bu aşk acısını nasıl atlattın?

7. Bu aşk acısını nasıl atlattın?

8. Flörtlerde en sevdiğin şey nedir?

8. Flörtlerde en sevdiğin şey nedir?

9. Birine bağlanmak sana nasıl hissettirir?

9. Birine bağlanmak sana nasıl hissettirir?

10. Son olarak burcunu seçer misin?

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Sen ghostlayansın!

Sen ghostlayansın!

Sen ilişikilerdeki ghostlayan tarafsın. Evet, senin için bir ilişkiyi bitirmek çok kolay.  Sen, aşk ve ilişkilerde bir hayalet gibi ortadan kaybolan türden birisin. Senin için bir ilişkiyi sonlandırmak, bir çırpıda su içmek kadar kolay. Duyguların, senin için birer gölge gibi, ne varlıkları ne de yoklukları pek bir şey ifade ediyor. Birisi seni mutsuz ediyor mu? Belki de huzursuz hissettiriyor? Eğer öyleyse, onları hayatından çıkarmakta hiç tereddüt etmiyorsun. Sen, kendi mutluluğunu her şeyin üstünde tutan birisin. Kendi huzurunu ve mutluluğunu sağlamak için, kimseye vakit kaybettirmek gibi bir lüksün yok. Senin yolun, belki de biraz acımasızca çiziliyor olabilir. Ancak bu, senin hayatını kendi isteklerine ve beklentilerine göre şekillendirmenin bir parçası. Sonuçta, senin hayatın ve senin kuralların! Bu yüzden, kendi yolunu çizmekten çekinme. Kendi mutluluğunu önemseyen biri olmak, asla yanlış bir şey olamaz.

Sen ghostlanansın!

Sen ghostlanansın!

Evetttt yarana tuz basmak gibi olmasın ama sen ilişkilerinde ghostlanan birisin. Belki de aşkta hızlı adımlar atıyorsun, belki de bir anda kalbinde fırtınalar kopuyor ve hemen o kişiye bağlanıyorsun. Hatta belki de onunla ilgili büyük hayaller kuruyor, belki de gece gündüz onunla olacağın bir geleceği düşlüyorsun. Belki de bu hızlı ve tutkulu hislerini, bu derin isteklerini, bu büyülü hayallerini bu kadar çabuk belli etmek seni bir anda yalnız bırakıyor. Evet, belki de bu yüzden insanlar senden uzaklaşıyor, belki de bu yüzden bir anda ortadan kayboluyorlar. Ve ne acıdır ki, seni duygularınla, arzularınla, hayallerinle ortada çaresizce bırakıyorlar. Bu duruma bir son verme zamanı geldi. Artık sen de bu tür insanlara saygı duymamalısın. Onlar senin duygularını, hayallerini, arzularını umursamıyorsa, sen de onları umursama. Kendine değer ver, çünkü senin de duyguların, hayallerin, arzuların önemli. Kendi değerini bil ve bu değeri bilmeyenlere karşı dik dur.

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