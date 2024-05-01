Sen Mavinin Hangi Tonusun?
Sen Mavinin Hangi Tonusun?
Sen mavinin hangi tonusun?
Haydi testeee!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım bir şeyler yolunda gitmeyince sen?
4. Sinirlendiğinde en fazla ne yaparsın?
5. Sana hangisi huzuru çağrıştırıyor?
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6. Senin hayatında ne mükemmel ilerliyor?
7. Seni ne sakinleştirir?
8. İnsanların senin hakkındaki düşünceleri senin için önemli mi?
9. Sence bir insan birini neden aldatır?
10. Son olarak mavi rengini çok kullanır mısın?
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Bebek mavisi
Kobalt mavi
Gece mavisi
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