Bu 30 Davranıştan 20 Tanesini Yapıyorsan Psikolojik Sorunların Var Demektir!

Bir an durup kendine bakıyorsun ve 'Hey, benim aslında hiç psikolojik sorunum yok!' diyorsun. Ancak, bir yandan da içinden bir ses 'Ama neden kendimi pek de iyi hissetmiyorum?' diye soruyor. Son zamanlarda, sanki bir dalga gibi üzerine gelen bu duygusal iniş çıkışlar, seni biraz yoruyor. Bir bakıyorsun, kendini adeta bir psikolojik savaşın tam ortasında buluyorsun. Bu savaşta yenilmeye niyetin yok, çünkü bilirsin ki, bu dalgalar geçici. Ancak, her ne kadar geçici olsalar da, bu dönemlerde hayatın tüm detayları, sanki bir büyüteç altında inceleyerek, her şeyi olduğundan daha büyük görüyorsun. Kendine biraz haksızlık ettiğini hissediyorsun. Belki de bu, biraz fazla kendine yüklenmekten kaynaklanıyor. İşte tam da bu noktada, bir adım geri atıp, kendine biraz nefes alacak alan yaratman gerekiyor. Belki de biraz dinginlik, biraz huzur arıyorsun. Kendini iyi hissetmek için durup biraz sakinleşmeye, belki de biraz meditasyon yapmaya ihtiyacın var. Bu, senin için bir yeniden başlama, bir toparlanma süreci olabilir. Ve unutma, her ne olursa olsun, bu dönem geçici. Kendini biliyorsun, güçlüsün ve yakında tüm bu sorunların üstesinden geleceksin. Bu, sadece bir süreç ve sen bu süreci de başarıyla tamamlayacaksın.