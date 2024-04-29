Bu 30 Davranıştan 20 Tanesini Yapıyorsan Psikolojik Sorunların Var Demektir!
Bu 30 Davranıştan 20 Tanesini Yapıyorsan Psikolojik Sorunların Var Demektir!
Bu davranışlardan yaptıklarına göre psikolojik sorunların var demektir!
Haydi!
Not: Bu test eğlence amaçlıdır. Teşhis için bir doktora başvurun.
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Sen bu davranışlardan kaçına sahipsin?
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Senin psikolojin çöküntüde!
Sen psikolojik soruna yatkın birisin!
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