Görüş Bildir
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
Bu 30 Davranıştan 20 Tanesini Yapıyorsan Psikolojik Sorunların Var Demektir!

Bu 30 Davranıştan 20 Tanesini Yapıyorsan Psikolojik Sorunların Var Demektir!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
29.04.2024 - 17:01

Bu davranışlardan yaptıklarına göre psikolojik sorunların var demektir!

Haydi!

Not: Bu test eğlence amaçlıdır. Teşhis için bir doktora başvurun.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sen bu davranışlardan kaçına sahipsin?

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!

Senin psikolojik sorunların yok!

Psikolojik sorunların olduğunu düşünüyorsun, ama aslında durum böyle değil. Senin ruh hali aslında gayet yerinde. Kendini enerjik, canlı ve pozitif hissediyorsun. Bu dönemlerin geçici olduğunu biliyorsun ve bu düşünce seni daha da güçlendiriyor. Etrafındaki herkesin sana destek olacağına, sana yardım eli uzatacağına yürekten inanıyorsun. Yalnız olduğunu düşünüyorsun belki, ama aslında hiçbir zaman yalnız olmadın. Seni en karanlık ve dipsiz kuyulardan çıkaracak insanlar hayatında var. Onlar her zaman senin yanında oldu ve olmaya devam edecekler. Belki bazen psikolojik olarak zorlandığını hissediyorsun, ama aslında sen çok daha güçlüsün. İçinde bulunduğun durum, senin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Seninle birlikte olan insanlar, senin ne kadar güçlü olduğunu biliyorlar ve senin bu gücünü görmene yardımcı olacaklar. Seninle birlikte olanlar, senin bu zor dönemi aşacağına inanıyorlar. Ve en önemlisi, sen de kendine inanıyorsun. Kendine olan bu inancın ve güvenin, seni her zaman ileriye taşıyacak.

Senin psikolojin çöküntüde!

Bir an durup kendine bakıyorsun ve 'Hey, benim aslında hiç psikolojik sorunum yok!' diyorsun. Ancak, bir yandan da içinden bir ses 'Ama neden kendimi pek de iyi hissetmiyorum?' diye soruyor. Son zamanlarda, sanki bir dalga gibi üzerine gelen bu duygusal iniş çıkışlar, seni biraz yoruyor. Bir bakıyorsun, kendini adeta bir psikolojik savaşın tam ortasında buluyorsun. Bu savaşta yenilmeye niyetin yok, çünkü bilirsin ki, bu dalgalar geçici. Ancak, her ne kadar geçici olsalar da, bu dönemlerde hayatın tüm detayları, sanki bir büyüteç altında inceleyerek, her şeyi olduğundan daha büyük görüyorsun. Kendine biraz haksızlık ettiğini hissediyorsun. Belki de bu, biraz fazla kendine yüklenmekten kaynaklanıyor. İşte tam da bu noktada, bir adım geri atıp, kendine biraz nefes alacak alan yaratman gerekiyor. Belki de biraz dinginlik, biraz huzur arıyorsun. Kendini iyi hissetmek için durup biraz sakinleşmeye, belki de biraz meditasyon yapmaya ihtiyacın var. Bu, senin için bir yeniden başlama, bir toparlanma süreci olabilir. Ve unutma, her ne olursa olsun, bu dönem geçici. Kendini biliyorsun, güçlüsün ve yakında tüm bu sorunların üstesinden geleceksin. Bu, sadece bir süreç ve sen bu süreci de başarıyla tamamlayacaksın.

Sen psikolojik soruna yatkın birisin!

Hayatın karmaşık labirentinde, senin hassas ruh hali bir labirentin içinde kaybolmuş gibi. Evet, senin ruhunun derinliklerine inmek, bir psikolojik gerilim romanının karmaşık ve çekici kurgusuna dalmak gibi. Bu yüzden, seninle birlikte olmak, bir psikolojik oyunun içinde gibi. Seni ayakta tutmak, bir yüksek ip cambazının dikkat ve denge gerektiren gösterisine benziyor. Her yaşadığın olay, senin için bir sinema filmi gibi; her duygu, senin içinde bir fırtına yaratıyor. Seninle birlikte olmak, bir film setinde olmak gibi; her sahne, senin içinde büyük bir etki yaratıyor. Seni bu derin duygusal dünyadan çıkarıp almak, bir denizaltının okyanusun derinliklerinden yüzeye çıkması kadar zor. Senin psikolojin, bir çiçeğin hassas yaprakları gibi narin ve hassas. Bu yüzden, hayatın zorlukları karşısında, bir çiçeğin ağır yağmur altında ezilmesi gibi, sen de eziliyorsun. Ancak unutma ki, her yağmurdan sonra güneş doğar ve her çiçek, yağmurdan sonra daha güçlü ve canlı açar.

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın