Sen hiç de korkak biri değilsin. Aksine, cesaretin öncülerinden, belki de öncüsüsün. Risk, senin ikinci adın olabilir, belki de göbek adın. Seninle aynı yolda yürüyen ve sana güvenen herkes, sonunda hedefine ulaşır. Çünkü sen, insanlara güven aşılayan, verdiği sözü hangi koşulda olursa olsun yerine getiren birisin. Korkaklık, senin lügatında yer almayan bir kelime çünkü sen, kendine olan güveninle her zaman bir adım öndesin. Kayıpların bile seni yıldıramayacağını, aksine daha da güçlü kılacağını biliyorsun. Çünkü sen, kaybettiklerini tekrar kazanmanın yollarını bulabilecek kadar cesursun. Değişimden, yeniden başlamaktan korkmuyorsun. Çünkü sen, hayatta her şeyin değişebileceğini, her yeni başlangıcın aslında bir fırsat olduğunu biliyorsun. Sen, hayatta ne maddiyata ne de maneviyata sıkı sıkıya bağlı olmayı reddeden birisin. Bu duruşun, bu özgürlük aşkın, seni diğerlerinden ayırıyor ve özgür kılıyor. Sen, korkak olmayanların en cesuru, en özgürüsün.